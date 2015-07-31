FED开始承认超低利率给美国经济带来负面影响--葛罗斯

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月30日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)前首席投资长葛罗斯周四称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始承认超低利率在带来好处的同时，负面影响也越来越大。
葛罗斯称，金融危机以来全球三大主要央行向金融系统注入约7万亿(兆)美元资金，成功的推升了证券价格，但没有提高商品价格和工人工资。
葛罗斯写道，低利率让美国企业获得了数千亿美元贷款，但“这些资金非但没有用于实体经济，反而被用来回购股票”。葛罗斯目前负责管理Janus Global Unconstrained Bond Fund (JUCAX.O)。
他表示，2015年迄今企业回购股票折合成年率为1.02万亿美元，比2007年全年8,630亿美元的纪录水准还高出了18%。
葛罗斯还称，同样麻烦的是，由于享有BB和B评级、有时甚至是CCC评级的企业能以不到5%的利率贷款，“实体经济充斥着僵尸企业和潜在僵尸企业”。(完)
(编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。