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国际财经 | 2015年 7月 31日 星期五 11:00 BJT

FED开始承认超低利率给美国经济带来负面影响--葛罗斯

路透纽约7月30日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)前首席投资长葛罗斯周四称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始承认超低利率在带来好处的同时，负面影响也越来越大。

葛罗斯称，金融危机以来全球三大主要央行向金融系统注入约7万亿(兆)美元资金，成功的推升了证券价格，但没有提高商品价格和工人工资。

葛罗斯写道，低利率让美国企业获得了数千亿美元贷款，但“这些资金非但没有用于实体经济，反而被用来回购股票”。葛罗斯目前负责管理Janus Global Unconstrained Bond Fund (JUCAX.O)。

他表示，2015年迄今企业回购股票折合成年率为1.02万亿美元，比2007年全年8,630亿美元的纪录水准还高出了18%。

葛罗斯还称，同样麻烦的是，由于享有BB和B评级、有时甚至是CCC评级的企业能以不到5%的利率贷款，“实体经济充斥着僵尸企业和潜在僵尸企业”。(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)

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