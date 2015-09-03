焦点：美联储现在收紧政策可能要面临自己造成的不稳定--葛罗斯

路透纽约9月2日 - 债市投资大师葛罗斯周三表示，美国联邦储备委员会(美联储)可能已经错失在今年早前升息的机会了，而现在升息可能产生“自己造成的”不稳定局面。葛罗斯长期以来一直呼吁美联储升息。

他在其9月投资展望报告中写到，他所认为的中性政策利率是指名义利率接近2%，“现在要接近这个水平，很难不惊吓到市场，而且还要面临他们自己造成的金融不稳定。”

中性利率是指利率既不具有刺激作用，也无紧缩意味。

葛罗斯认为，美联储似乎决心在本月政策会议上调高联邦基金利率目标，只是为了证明它可以开启货币政策正常化的进程。葛罗斯管理着15亿美元的骏利全球无约束债券基金(JUCAX.O)。

葛罗斯说，“他们应该这么做，但他们9月会议的措辞需要非常谨慎，”“一次到位”的可能性增加。他表示，“一次到位”意味着美联储升息一次后就不再升息，至少接下来六个月不会再次升息。

“美联储开始认识到，近零利率实施了六年之久，对实体经济产生了负面影响，这破坏了对资本主义至关重要的历史商业模式，比如养老基金、保险公司以及储蓄意愿本身等。”

他补充说，储蓄下滑可能导致投资和长期生产率下降等其他问题。

葛罗斯说：“全球经济以金融为基础的脊柱出现问题，需要进行重大调整。这种情况下，即使是最好的脊柱医生甚至都可能不愿轻易去试，一次性升息也不能矫正这个脊柱。”

他建议，全球主要政策转变应强调政府支出，而不是撙节，他并称各国应认识到，货币竞贬除了能暂缓需求过少和供应过多的全球性问题外，起不到什么其他作用。

“需求必须提升--是的，中国必须加快转型为消费导向的经济体，但发达国家也必须放弃对财政撙节举措的重视，开始更新其迅速老化的基础设施，基础设施修缮已经延迟了数十年，”葛罗斯称。

整体来说，葛罗斯表示，全球股市8月“剧烈”震荡，只是全球经济本身可能出现问题的一个迹象。

葛罗斯称，全球财政和货币政策目前不具建设性或没有促进经济成长，未来可能也是这样。“如果是这样，那么股市资本利得以及未来的回报即便不偏向下行，也可能有限。”

葛罗斯说，这种环境下现金为王。

“我认为，现金及更‘接近现金’的资产，比如一两年期的公司债，是合适的风险/回报投资，”葛罗斯表示。“回报虽然不太高，但就像Will Rogers在大萧条时曾说的那样--‘跟能否拿回我的钱相比，我不是很担心投资回报如何’。”

他补充称，相对于存续风险，高质全球债市的回报少得可怜；如果全球增长仍然乏力，那么私募股权和对冲相关投资回报也无法长期靓丽。(完)

(编译 郑茵/杜明霞/李爽 审校 徐文焰/白云/许娜)

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