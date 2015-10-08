综述：美联储希望看到美国未因全球经济寒流而脱轨的证据--会议记录

路透华盛顿10月8日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)在9月会议上认为，经济表现已接近允许升息的状态，不过决策者希望看到更加明确的证据，说明全球经济放缓没有让美国经济脱离正轨。

美联储周四公布的9月16-17日会议记录显示，联储异常小心谨慎，即便那时表明美国雇主聘雇脚步大幅放慢的经济数据尚未出炉。

会议记录显示，“多数”决策者认为，美联储今年仍会实施10年来的首次升息，金融市场动荡并未“明显改变”美国经济前景。

与此同时，联储官员似乎感到不安，并花上很长时间讨论中国引领的经济放缓影响美国的可能性。

“委员会决定，为保险起见将等待更多信息出炉，”美联储在记录中指出；其意指美国联邦公开市场委员会(FOMC)。

美联储9月决议维持利率不变，让华尔街多数人士大感意外，许多分析师预计会议记录将显示，此项决定难分轩轾。

不过，虽然美联储部分官员在9月会议上称，美国就业市场充份展现强势，且里奇蒙联储总裁拉克尔准备在当时升息，但对全球经济寒流的担忧显然在联储内部蔓延。

会议记录称，在讨论经济状况时，“许多委员承认，近期全球经济和金融形势的变化，可能已在一定程度上增加了经济活动的下行风险。”

“显然，他们支持推迟升息，”PNC Financial Services分析师Gus Faucher称。

然而，会议记录显示，委员会似确信一旦确定经济不会脱轨，就应采取行动。

只有“少数几位”官员认为，经济面临着通胀预期下滑的风险，通胀预期下滑可能导致经济滑入通缩。“他们认为所有方面都不错，但多等等总没有坏处，”Commonwealth Financial投资总监Brad McMillan指出。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四指出，即便上个月就业增长放缓，也应该结合经济正处于或接近充分就业这一事实来看待，继续坚持他在近期展现的立场。

美国雇主在8月和9月大幅减少增聘人手，令投资者益发认为美联储要等到明年3月才会首度加息。

但威廉姆斯指出目前失业率仅为5.1%，而且西岸地区房地产价格快速上涨，这些迹象都表明，等待过久升息可能是冒险行为。

“有鉴于我们已经并将继续在实现目标方面取得的进展，我认为下一步的适当举措是逐步升息，也许应该从今年稍后的某个时候开始，”威廉姆斯称。

美国政府公债收益率(殖利率)在会议记录出炉后升至一周高点，美股则扩大涨幅。(完)