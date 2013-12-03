美联储批准高盛和摩根大通的新资本计划

路透华盛顿12月2日 -美国联邦储备委员会(美联储)周一表示，批准高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)的新资本计划。联储最初要求两家银行弥补其资本规划过程中的漏洞。

这些资本计划是压力测试体系的组成部分。压力测试旨在确定美国大银行在金融危机环境下如何存活。

美联储在3月时表示，高盛和摩根大通可以实施其回购股票和派息计划。

但监管机构表示，压力测试，即综合资本分析及审查(Comprehensive Capital Analysis andReview，CCAR)的结果表明两家银行在确定对股东的资本返还过程中存在漏洞。

监管机构要求两家银行解决这些问题，并在第三季度末提交新计划。

“我们很高兴，联储确定我们的CCAR过程修改符合他们的要求，”摩根大通执行长迪蒙在周一的声明中表示。

该银行受到监管机构的严密审查，今年拨出约5,000人力用于支持各种各样的业务控制和过程，其中包括风险监控和防范洗钱活动。

高盛在一份声明中表示，美联储并未反对其新的计划。一名发言人并未进一步置评。

在2007-2009年危机过后，监管机构开始对规模最大的银行业者进行测试。银行业者必须提交资本分配计划给美联储审批，这是测试的一部份。

如果监管机构认为银行业者回购股票或支付股利有损及银行稳定性之虞，则可以阻止业者执行这些计划。

美联储去年驳回了Ally Financial及BB&T(BBT.N)的计划。而在那之后两家银行都已提出新的计划，并获得批准。

高盛及摩根大通虽然获准执行其资本分配计划，但是美联储谴责两家银行是基于计划性质的疑虑，而不是质疑其资本比率。

监管机构当时并未揭露他们见到银行资本计划有哪些弱点。(完)

(编译 郑茵/张明钧; 审校 侯向明)

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