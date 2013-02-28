伯南克称美国失业率到2016年才会降至6%

美国联邦储备委员会主席伯南克周三连续第二日出席国会听证会，再次为联储大力放松货币政策辩护，称美国失业率在数年内不会降至更为正常的水平。伯南克并淡化了联储内部出现分歧的迹象，表示量化宽松政策在联储高层得到了“明显多数”的支持。路透