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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 28日 星期四 12:41 BJT

伯南克称美国失业率到2016年才会降至6%

美国联邦储备委员会主席伯南克周三连续第二日出席国会听证会，再次为联储大力放松货币政策辩护，称美国失业率在数年内不会降至更为正常的水平。伯南克并淡化了联储内部出现分歧的迹象，表示量化宽松政策在联储高层得到了“明显多数”的支持。路透
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