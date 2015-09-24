债券大师葛罗斯敦促美联储尽快加息

路透纽约9月23日 - 一直呼吁加息的债券大师葛罗斯周三表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应尽快摆脱零利率并开始加息，因为零利率正在损害实体经济，并伤及保险公司的资产负债表以及退休基金。

葛罗斯在其10月投资展望报告中表示，美联储应当承认零利率带来的短期和长期破坏性。

“零利率破坏了现有的商业模式，例如保险公司的资产负债表以及退休基金，预期会利用这些收入支付老龄化社会的福利，”葛罗斯称，“这些假定负债原先是基于如下假设：股票和债券的平衡组合会带来7%-8%的长期回报。”

葛罗斯称，但如今公司债只能带来2%-3%的回报，很显然要支付未来的医保、退休以及保险等福利，股票必须一年涨10%才能达到既定预期。“这显然是会计师和精算师的进一步想象，”葛罗斯称。

部分美联储决策人士称上周美联储不加息决议接近“五五分”，美联储今年稍晚加息的可能性依然存在。自2008年底美国经济深陷危机以来，美联储一直将基准利率保持在接近零的水平。

葛罗斯称，在利率接近零的情况下，未来短期内的投资无法提供现金流以及必要的资本增值以履行老龄化社会的已有承诺，发达国家将开始捉襟见肘。

葛罗斯称，将联邦基金利率提高到2%将会对美国公司有轻微打击，股票和债券价格很有可能下降。

“但就像曾任美联储主席的保罗·沃尔克(Paul Volcker)1979年所承认的那样，一个新的时代将会来临，发达经济体的储蓄功能将会恢复，从而为负债提供有生存力的商业模式基础——哪怕是规模不大，这最终会导致民间投资复苏——这是一个健康经济体的核心，”葛罗斯称，“短期有阵痛？这是自然；长期有收益？几乎可以肯定。现在开始加息吧！”(完)