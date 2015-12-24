美联储虽已启动加息 非主流一派分析师仍认为选择时机不当

路透纽约12月24日 - 2014春, 瑞穗证券美国首席分析师Steven Ricchiuto预测美国联邦储备委员会(美联储/FED)的首次加息时间是2016年中，与其它分析师比较起来，他预测的首次加息时间要更远。

而且他从未改变过这个观点。

Ricchiuto质疑美联储将在2015年底前升息的主流看法，在当时的华尔街主要金融机构分析师中，几乎是独排众议。他认为，即便是温和的加息，也会拖慢本来就增长不平稳的经济，而且会导致通胀率更加低于美联储的目标水准。

一直到12月15日，也就是美联储最终宣布加息的前一日，比Ricchiuto预测时点早了大约半年，他还对路透表示，美联储或许会出乎投资者意料之外，宣布不加息，以避免伤害经济和金融市场。

“我原以为他们不会升息，因为头脑冷静者应该在美联储中占上风，”他本周接受采访时表示。

他说，12月16日的历史性升息行动“非常，非常愚蠢”。

虽然他的评论很直接，但美国前财长萨默斯、诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼和斯蒂格利茨，以及知名债券基金经理人冈德拉克，也和他一样认为此时不应升息。

与22家美国初级市场交易商中的大多数分析师相比，Ricchiuto的最初预测更接近现实。多数分析师后来改变了预期的升息时机，从2015年初推迟到了2015年年底，有些甚至推迟到了2016年，在美联储明确表露意图后才转变看法，而Ricchiuto则是一直坚持自己的预测。

而且他不准备放弃这种迥异于主流的观点。

Ricchiuto在2008年9月成为瑞穗证券在美国的首席分析师，正好是在雷曼兄弟垮台和金融危机爆发之际。他认为，美联储近期只会再升息一次，然后就会收手并走回头路。

“美联储将再升息25个基点，并将维持在此水准较长一段时间，”Ricchiuto称。

其他华尔街分析师认为，美联储主席叶伦及联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权的委员将在2016年至少升息两次，与期货合约预期的相同。相比之下，美联储目前基于其最新的利率预估，预计明年将升息四次。

但Ricchiuto却预测美联储将不得不改变主意，开始降息，与2011年欧洲央行的作法相似，当时欧洲央行正在应对欧债危机。

当时的欧洲央行总裁特里谢不但没有降息以提振欧元区经济，反而在当年升息两次；后来升息被证实是错误的，一些分析师指责这样做导致了欧债危机的延长。

目前德拉吉是欧洲央行的掌门人，该央行的主要政策利率为负值，并已采取量化宽松政策以对抗通缩。

Ricchiuto认为，尽管受全球需求迟滞及消费者支出增长温吞的影响，美国国内制造业放缓，但美联储可能会在明年3月或4月再度升息；他表示美联储已将再度升息的门槛定得相当低。

“经济数据是否允许升息？我不知道，”他称。

路透12月15日采访瑞穗证券美国首席分析师Steven Ricchiuto的视频：here(完)