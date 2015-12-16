12月16日，美联储宣布升息后纽交所内的工作场景。 REUTERS/Lucas Jackson

路透12月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三在近10年来首次升息，显示联储相信美国经济已基本克服了2007-2009年金融危机造成的伤痛。

联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率区间上调25个基点，至025%-0.5%，结束了长达10年的、围绕经济是否足够强劲，能应对借贷成本上涨的争论。

要点：

美联储将联邦基金利率区间上调25个基点，至025%-0.5%；

美联储明确指出，升息只是“逐步”收紧政策周期的开始，在决定下一次升息时将重点考察通胀状况；

将超额存款金利率设定为0.5%，将提供最高达2万亿美元的逆回购协议；

以下是分析师评论：

DAN HECKMAN, US BANK的美国投资咨询师DAN HECKMAN：

“我认为明年上半年美联储将采取更为鹰派的立场，之后将变得较为温和，完全是因为时间的关系，届时大选将至。明年下半年，美联储只有看到数据大幅改善才会决定升息。”

“美联储在声明中多次提到目前通胀仍低于其设定的2%的目标。因此，我希望听到更多关于其对通胀的看法。我认为，叶伦认识到就业市场已经开始收紧，如果薪资开始上涨，应该会导致一系列通胀指标开始攀升。如果能源市场等领域反弹，从通胀的角度看，情况改善的速度可能快于市场的预期。”

嘉信理财的固定收益策略师KATHY JONES：

“美元小涨，公债收益率小幅攀升，但涨幅不大，到目前为止，市场表现与预期一致。

我认为，我们所见的与我们的预期一致。美元走强。我对公债收益率曲线趋陡，而非趋平感到意外，这可能是因为决策者的部分预期暗示经济成长将会放缓。并不是慢于多数人的预期，但慢于部分人的预期。收益率曲线趋陡的幅度很小，但未来几天，可能重新变为趋平。我很想知道美联储对通胀的看法，他们的计划是怎样的。他们认为通胀在反弹吗？”

JANNEY MONTGOMERY SCOTT的首席投资策略师MARK LUSCHINI：

“我认为声明的基调偏温和，因联储在声明中数次使用‘逐步’一词。我认为，联储此举是想要确保向投资者明确传达其政策意图，即鉴于当前和预期的数据，此轮升息周期的步伐不会很激进。因此，市场总体认为政策声明利好，但在4点收盘前市场还会有什么反应，我们将拭目以待。”

BMO CAPITAL MARKETS基本和贵金属交易部董事TAI WONG：

“美联储一致同意升息，并发表基调温和的声明，且联储决策者下调对经济的预估，金市正试图寻找方向，在1,063-1,073美元间交投。市场反应冷静，表明今日稍早金价升穿1,078美元后，最悲观的空头头寸已经被出脱。”

能源咨询公司RITTERBUSCH AND ASSOCIATES的创始人JIM RITTERBUSCH：

“由于美联储今日的决定在所有人的预料之中，因此对原油期货的影响不大。只有联储做出预料之外的决定，才会影响油市。”

市场反应：

股市：美国股市三大指数上扬

公债：短期美国公债价格回落，长债上扬

美元：美元兑欧元和日圆小涨