美联储暂不加息令香港楼市走势很不明朗--香港金管局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港9月18日 - 香港金融管理局总裁陈德霖周五称，美国联储局暂不加息令香港楼市走势很不明朗，当局会留意，若有需要会推措施，以稳定银行体系。市民在作出置业决定时，要考虑超低利率不会长期存在。
陈德霖称，今次美联储未加息不等于超低利率环境会持续，亦不代表联储局拖至很迟才加息。他指，金融市场近期回稳，联储局迟些或会认为加息条件已成熟。
他提醒香港市民在作出置业决定时，需要量力而为，避免利率市场化时，产生财务问题。
陈德霖表示，联储局决定不加息，涉及很多因素及条件，但议息声明亦提到接近加息条件，今次没加息不代表加息时间会大幅押后，若联储局加息，金管局亦会相应调整贴现率。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四保持指标利率不变，承认担忧疲弱的全球经济，但保留了在今年稍后小幅收紧货币政策的可能性。（完）
(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。