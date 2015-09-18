美联储暂不加息令香港楼市走势很不明朗--香港金管局

路透香港9月18日 - 香港金融管理局总裁陈德霖周五称，美国联储局暂不加息令香港楼市走势很不明朗，当局会留意，若有需要会推措施，以稳定银行体系。市民在作出置业决定时，要考虑超低利率不会长期存在。

陈德霖称，今次美联储未加息不等于超低利率环境会持续，亦不代表联储局拖至很迟才加息。他指，金融市场近期回稳，联储局迟些或会认为加息条件已成熟。

他提醒香港市民在作出置业决定时，需要量力而为，避免利率市场化时，产生财务问题。

陈德霖表示，联储局决定不加息，涉及很多因素及条件，但议息声明亦提到接近加息条件，今次没加息不代表加息时间会大幅押后，若联储局加息，金管局亦会相应调整贴现率。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四保持指标利率不变，承认担忧疲弱的全球经济，但保留了在今年稍后小幅收紧货币政策的可能性。（完）

(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。