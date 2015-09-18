焦点：加息还停留在＂狼来了＂的警告 香港楼市阴晴不定

记者 梁慧仪

路透香港9月18日 - 美国决定维持利率不变，加息警告＂狼来了＂戏码继续上演，担心利率上升加重负担的香港业主或准业主暂时松了一口气。但其实除了利率因素外，影响香港楼市的其它因素也在渐起变化。

超低利率是支撑香港楼价过去六年多翻近两倍的重要一环。自美国联邦储备委员会（美联储/FED）释出今年某个时间将开始升息的强烈讯号后，市场各方已一直在戒备这头＂息狼＂。

香港金管局年初就已进一步收紧中小型住宅的按揭成数，目前价值700万港元以下的自用物业最高只能做六成按揭，且申请人需要通过各种压力测试。

“今次美联储暂不加息，不代表很长时间不加息，对香港楼市未来一段时间的走势不是太明朗。金管局会一如既往，密切留意楼市发展，有需要时会推出适当措施，去稳定银行体系＂，金管局总裁陈德霖周五回应美国利率议息结果时说。

近月香港二手住宅成交再次冰封,而楼价却升势未止。政府官员指未来三至四年供应的私人住宅创有纪录以来新高，提醒有意置业巿民小心衡量风险。

＂香港楼市大跌的机会不大，现在（市场）是睡眠期。＂香港城市大学经济及金融系副教授李钜威称。

他指出，近期香港楼市交投淡静，主要是大家都在等待加息后情况如何，准买家均持观望态度。因现时楼市以成熟炒家为主，＂边缘＂炒家很少，至于国内投资者亦不会轻易放货或削价沽货，因为出售物业后，资金亦暂没其他出路，所以即使未来加息，楼价大跌可能性不大。

**供应渐平衡**

过去多年，无论是外围或香港本身都制造了不少扭曲的政策，改变楼市原来的生态及节奏。

例如2002年政府宣布永久停止定期卖地及停建居者有其屋，大削住宅供应以挽救当时脆弱的楼市，造成市场供求严重失衡。其后美国自2008年推出多轮量化宽松措施，刺激资产价格上升，香港楼价更有如脱繮野马。

据政府数据，由2009年至今年7月，香港整体住宅楼价累积升幅达1.9倍，其中以实用面积99.9平方米或以下，用家为主的中小型单位大涨1.94倍；至于实用面积100平方米或以上的大型单位升幅虽落后，但仍翻了一番。

虽然政府过去几年积极觅地增加供应，但＂造地＂并非一蹴而就，未来三至四年私人住宅供应增至8.3万个，每年供应量也就2万个多一些，与政府每年供应1.9万个的10年目标大致平衡。

＂现届政府逐渐做到供求平衡，但未到oversupply（供应过剩）的境地。＂高纬环球大中华区评值及专业顾问部主管张翘楚表示。

他指出，市场需求还取决于是否有人有钱买楼，现时仍有不少人一见楼市有些微调整即扑入市。

＂这造成过去有买过楼的人，愈买愈有（钱）；没买过楼的就愈来愈难买，这个‘贫富悬殊’是很明显的，但这班人已足够支持市场生存。＂他说。

莱坊估价及谘询部主管林浩文表示，预计供应高峰期将在2016年底至2017年，因此楼市未来某段时间定会调整，但相信首先发生的是楼价升幅收窄。

＂我相信即使之后楼价下跌，也只是每年跌5-10%。＂他说，至于何时开始及出现较大跌幅，将取决于加息以及是否有发展商率先＂劈价＂（即大幅降价）售楼，即一手楼价较二手楼价出现折让。倘＂劈价＂形成趋势，整个楼市才会较大幅下调。

**经济不明朗，静观失业情况变化**

另一个主要因素支持香港楼市过去几年走高，是稳定的本地经济以及极低的失业率。

近月中港及环球股市波动，加上访港旅游业进一步放缓，拖累本地零售业连续五个月滑坡；今年首七个月香港出口按年下跌0.2%。香港贸易发展局日前公布的第三季香港出口信心更跌至近三年以来最低，该局并将今年全年香港出口预测，由原来的增长3%下调至零增长。

上述放缓仍未反映在就业方面，香港6-8月失业率仍持平于3.3%，几近全民就业。

城大学者李钜威认为，本地零售业放缓对整体经济影响不会太大，主要受影响的会是那些卖水货及奢侈品的零售商。由于内地自2003年开放自由行来港已多年，内地旅客的消费模式已经改变。

＂现在已不能预期他们会在港狂买（奢侈品），反而如果业主愿意减租，或会令本地其他（零售）行业有多些生存空间...本地消费应可以支持经济（增长）。＂他称。

中银香港(2388.HK)高级经济研究员卓亮在稍早的《中银经济月刊》撰文指，香港整体经济活动年增幅虽有所放缓，但表现仍优大部份发达经济体。而无论从经济增长、劳工市场、整体物价的表现判断，零利率并非适合香港的货币政策。美国如果开启利率正常化，对香港经济长远稳定发展有正面作用；而利率上调能够挤出部份楼市泡沫，为楼价降温。

**资金外流？**

外来资金涌入，特别是大陆资金，在过去一段时间力捧楼市上扬。虽然美国加息预期进一步推迟至年底，惟一旦加息，将无可避免发生资金流出香港的情况。

不过，政府自2010年以来先后推出＂3D＂（特别印花税、买家印花税及双倍印花税）楼市辣招后，大大增加海外买家及炒家的进场成本，现时住宅楼市已回归用家市场为主。

中原地产统计今年首季香港整体私人住宅市场，内地个人买家占比跌至近六年新低水平，仅4.7%，占成交金额比例7.3%。同期内地个人卖家比例则连续八个季度上升，至5.5%，占成交金额比例6.7%。反映内地A股调整，有部份内地投资者售楼套现。

香港财经事务及库务局局长陈家强日前表示，美国加息导致其他市场资金流出情况一定会发生，但香港则未必要太担心。

＂因过去一段时间有很多资金进来，我不觉得香港相对其他市场，要令我们过份担心。＂他说。

自内地＂811汇改＂将人民币贬值2%后，港元走强，港元兑美元汇价HKD=D2多次触及强方兑换保证。金管局自9月1日以来累计在市场沽出471.21亿港元，以平抑港元汇价，银行体系结余增加至逾3,370亿港元。

莱坊的林浩文认为，现时价值1,000万港元以下的一般住宅和超豪宅（例如独立洋房）市场风险仍不算太高，前者以用家用为，后者则针对超级富豪。

＂反而要小心一些不上不下的住宅，例如价值4,000-6,000万港元，位于市区但非传统豪宅区域的分层单位。一旦市场回调，这些单位将最难售出。＂他说。（完）

(审校 屈桂娟)

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