美国加息时间愈来愈近 或造成市场较大波动--香港金管局总裁

路透香港7月30日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周四称，距离美国加息时间愈来愈近，或会造成市场较大的波动。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

金管局表示，留意到美联储会议上决定维持利率不变。委员会指出经济温和扩张，并表示当劳工市场进一步改善，且可以合理地相信通胀在中期回复至2%水平，便是加息的适当时候。

陈德霖称，“相信现时距离美国开始加息的时间愈来愈近，全球资金流向和资产市场有可能因美元利率正常化而出现变化，并造成市场较大的波动，大家应小心管理风险。”

香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，故美国利率走势对港元利率走势关联度较高。

陈德霖曾多次提醒，一旦加息周期开始，香港的货币状况无可避免地将会收紧，从而对实体经济活动会构成压力。此外，美元持续强势，加上美国息口趋升，或会增加风险资产定价突然调整的风险及资金外流压力，以及加重美元信贷借款人的偿债负担。（完）

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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