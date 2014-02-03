美联储关注新兴市场动荡 但不应对“短期发展”反应过度-威廉姆斯

路透1月31日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(JohnWilliams)周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)正“密切”关注新兴市场动荡，并在本周的货币政策会议上讨论了，但不应过分聚焦“短期发展”。