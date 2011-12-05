交易商多预计美联储将购买更多抵押支持证券

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透纽约12月2日电---路透调查周五显示,多数华尔街分析师认为,美国联邦储备委员会(美联储,FED)将采取另一项重大经济刺激计画,时间点可能落在明年初,主因美国经济成长乏力且欧债危机带来冲击.
在受访的20家初级交易商中,有13家预计美联储会采取购买抵押支持证券(MBS)的新计画;较上月调查结果多了两家交易商.
在预计美联储将买进更多MBS的13家交易商当中,有六家表示,美联储也会采行购买美国公债的新计画,以期提振经济.
11家交易商预估数据的中值显示,美联储的资产购买新计画料将买进5,500亿美元证券.
这项规模将逼近美联储第二轮量化宽松政策,当时买进了6,000亿美元美国公债.美联储在第一轮及第二轮量化宽松措施中,共计购买2.3兆(万亿)美元的MBS及美国公债.
路透调查的20家交易商当中,有17家表示,美联储将透过改变与金融市场沟通的方式,来放宽货币政策.
华尔街认为美联储不会等很久才采取进一步的行动.
在初级交易商当中,有10家预测美联储将在2012年第一季放宽货币政策,有可能透过购买美国公债及MBS的方式进行,抑或藉由改变沟通政策的方式进行.
这项调查是在周五进行,此前政府宣布美国11月失业率降至两年半低位,但聘雇速度仍旧迟滞.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
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