美联储两位高官提出要优先考虑应对金融系统不稳的问题

路透波士顿/旧金山6月5日 - 美国联邦储备委员会(美联储)两位官员周三警告称，美联储致力于使美国经济成长获得更加稳固的基础，但如果为避免泡沫而上调利率，再加上其它有关金融市场不稳的迹象，可能让美联储的努力大打折扣。

从美联储主席叶伦以降的决策者都曾说过，极度宽松的货币政策可能鼓励企业和家庭冒险，把金融体系置于再次崩溃的威胁下。如何消弭这种可能性，两位联储官员青睐的办法有很大不同。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯主张从货币政策以外想办法，增强金融体系的抗冲击能力。这些办法包括所谓的名义收入目标，旨在维持收入稳定增长，让家庭能够更好地避免破产和止赎。

威廉姆斯认为，这类货币政策以外的办法可以加强稳定性，同时又不会影响美联储达成低通胀和高就业的主要使命。

而美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔则认为有必要想办法提高对金融稳定风险的承受度。他认为金融稳定风险和低利率相伴相随，虽然人们不乐见，却无法避免，美国经济需要维持数年的低利率才能逐步回到正常状态。

“在相当长一段时期内，(联储)或许只能在实现宏观经济目标的同时，继续面对金融市场不稳的迹象，”他提倡再维持五年的实质低利率，时间跨度远长于其同僚。

两个人讲话中所有分歧突显出，美联储官员对金融体系受冲击的担忧，已经渗透到他们的思考和心态当中。在危机之前，他们很少把金融稳定顾虑纳入货币政策考量。(完)

(编译 郑茵；审校 徐文焰)

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