美联储重申不急于升息 认为通胀上升但就业市场仍存在闲置

路透华盛顿7月30日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。

结束为期两天的会议后，美联储决策者表示注意到经济增长加快且失业率下滑，但表示担心就业市场仍存在闲置劳动力。

“就业市场状况改善，失业率进一步下滑，”美联储发表声明称，“但一系列就业市场指标显示，劳动力资源在很大程度上未得到充分利用。”

此番表态证实联储认为距离需要升息还很远，尽管就业和物价前景正在改善。

不过，此次政策声明较6月声明所发生的变化，表明联储朝最终升息迈出了一小步。自2008年12月以来，美联储一直维持指标利率在近零水平不变，并通过一系列购债计划将资产负债表规模扩大了逾三倍，至4.4万亿(兆)美元。

“这比之前的声明略微强硬，”法国巴黎银行分析师Bricklin Dwyer表示，“这明显是承认就业和通胀的进展。”

一如普遍预期，美联储将月度购债规模从350亿美元下调至250亿美元，按照计划进程将于今年秋季结束购债。

美国股市在美联储公布政策声明后温和上升，因美联储重申不急于升息，市场为之松一口气。但公债价格扩大跌幅且美元守住涨幅，因交易商认为美联储比预期稍微提早升息的机率提高。

利率期货显示，美联储明年年初首次升息的机率上升，但在2015年6月首次升息的可能性仍然最大。

美联储重申，在结束购债后，将在“相当长时间内”维持接近零的利率水准。费城联邦储备银行总裁普洛瑟持异议，他认为该措辞并未适当地考虑到经济进展。

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**调整声明**

普洛瑟和其他几位美联储官员表达了这样一种担忧，即美联储维持利率的时间可能过长，会加剧不必要的通胀。但叶伦等其他美联储官员，则对太早升息持谨慎态度。

叶伦认为美国6.1%的失业率夸大了就业市场的健康程度。但本月初时她曾警告，如果就业市场继续比预想中更迅速好转，那么“升息可能比目前所设想的来得更早且速度更快”。

6月时，美联储形容失业率“处于高位”，但从那以后失业率已下滑，这样的描述就被舍弃了。

然而，对于闲置劳动力的强调，显示出决策官员在观察范围更广的就业市场指标，而且对于就业市场仍然觉得不满意。

值得注意的是，官员们暗示对通胀情况更加感到宽慰，长久以来他们一直担心通胀过低。

“委员会认为通胀持续低于2%的可能性已经有所降低。”美联储称。

美国政府周三公布，第二季排除食品及能源的核心PCE物价指数上涨2%，是逾两年内最快增速。经济摆脱严寒冬季的影响而反弹。

该报告称美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%。这个结果可能强化了美联储内部对应该何时升息的辩论。(完)

(编译/编译 许娜/杜明霞/李婷仪/张涛)

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