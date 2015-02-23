路透专访：美联储沟通不良恐造成市场急速回档--费城联储总裁

* 即将卸任的美联储决策官员担心市场与联储间存在分歧

* 称同僚3月时将必须处理“耐心”辞令

路透费城2月20日 - 即将卸任的费城联邦储备银行总裁普洛瑟周五接受专访时表示，当升息时候来到时，美国联邦储备委员会(FED/美联储)口头上的失误已造成市场剧烈波动回应的风险升高。

在卸任之前一周，普洛瑟称美联储可以在下个月的政策会议上开始释出正确的讯息，他揣测届时美联储可能删除收紧货币政策时耐心以对的描述。

在利率接近历史低点、且全球投资人莫不关注美联储动向之际，普洛瑟的同僚处理沟通问题的灵巧程度，将决定其是否能够成功执行近十年来的首度升息。

“我担心当美联储实际采取行动时，市场波动或急速回跌的风险可能远大于必要的水准，”他在费城联储位于三楼的办公室表示，已经有部分图画及书籍打包进入木箱及纸箱。

虽然多名美联储官员已经指出，2015年年中为首度升息的适当时点，然而根据期货合约表现投资人的升息时点预期则是落在9月至明年年初。市场同时预期美联储连串升息的力度，可能不及美联储自身的预估暗示的程度。

普洛瑟任职美联储约八年半时间，大多时候都反对超宽松政策，他称市场对于未来升息的与其与美联储间看法的落差“实在不小”。他补充称，“我担心美联储已经进行的相关沟通及释出的讯号，并未能有效地弥合美联储与市场间看法的差距。”

美联储1月会议时重申，考虑升息时点时将“耐心”以对。然而经济持续改善及1月就业数据强劲，已经导致许多经济学家预期美联储将删除“耐心”辞令。

普洛瑟称，“决策委员会下次开会时显然得处理‘耐心’一词，必须对其动些手脚。”

他说3月17-18日会后声明若保留这一措辞，将会释出至少在7月之前将维持利率在近零水准的讯号。“我不知道我们为何想要那样...他们必须想出办法，让大家知道不排除6月行动的可能性。”

2013年，当时的美联储主席伯南克在国会证词中表示，可能在未来数月开始缩减购债，借贷成本随之急速窜升，并导致经济受到冲击，迫使美联储退缩并出言安抚市场情绪。美联储现任主席叶伦将在下周赴国会发表证词。

美联储本周稍早公布的1月会议记录显示，委员们对过快升息的担忧程度令外界感到意外，导致美国公债收益率挫跌，并带动市场押注升息时程延后。

普洛瑟表示，投资人“如此重视”三周前会议的记录，让他深感意外，因那次会议之后公布的就业报告可能“已经消除了有关劳动市场的诸多疑虑”。普洛瑟原本为经济学教授，长期以来强调美联储必须与市场清楚沟通。

普洛瑟称，他对美联储的最大贡献，可能是促成在2012年的一份声明中正式设定2%的通胀目标。在论及退休时，普洛瑟并未提到含饴弄孙以外的计画。目前尚未提名接任人选。

(完)

(编译 张明钧; 审校 张荻/张涛)

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