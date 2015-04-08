美联储2014年资产组合净收入创纪录 但未来料将大幅下降

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透纽约4月7日 - 根据纽约联邦储备银行年度报告，美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年资产组合净收入创下1,060亿美元的纪录，但预计到2018年将降至该水平的三分之一。
根据债券市场预期和对一级交易商的调查，纽约联储预估2018年净收入将降至约350亿美元，资产组合到2020年年底将降至平衡水平。
上述收入预估低于去年的预测值，主要因为目前预计美联储将较早升息。未来10年的净收入总额预计为6,000亿美元，较去年的预估值低250亿美元。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透法兰克福5月10日 - 根据周三公布的一项欧洲央行研究，欧元区失业情况目前高于官方数据表象，令薪资增幅持续乏力，再度引发了外界质疑欧洲央行能否很快开始退出刺激政策。
路透东京5月10日 - 日本软银集团公布年度营业利润增长13%，受益于削减成本，以及旗下美国无线部门Sprint Corp用户增加。