焦点：美联储关注基金公司应对恐慌性赎回的能力

路透华盛顿/纽约4月23日 - 美国金融体系中可能易受投资者恐慌情绪冲击的环节，正在引起美联储内部的关切。联储决策者在为近十年来的首次升息做准备，他们希望确定市场也为此做好了准备，在升息真正发生时能够从容应对。

美联储尤其担心的是，日益蓬勃发展的资产管理行业，在金融危机中能否经受住密集赎回的考验。

美联储有诸多担忧，其中重中之重是，某些由个人和机构持有的基金，没有足够多的标的资产应对投资者的恐慌性赎回，美联储已越来越多公开提及这项疑虑。缺乏流动性将让投资者和美国经济面临价格急剧波动冲击的风险。

由于受银行监管影响，初级交易商的债券库存已大减。美联储完成三轮购债措施后，流通的美国公债数量也已减少。

债市流动性全面下降的同时，市场波动程度却在跳升，使得美联储官员尽早预告收紧政策计划，变得更为重要。

美联储最不想见到的情况就是，万一美联储的决策让市场措手不及，使得投资人面临美联储所担心的流动性风险，导致借贷成本飙升，危害经济成长。

“部分开放式共同基金提供每日赎回的待遇，但所投资的资产却需要较长的时间来卖出及结算，”美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)上月在一场演说中说。美联储理事塔鲁洛、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特几个月前也都曾对流动性提出类似警告。

资产管理业者已表示他们不会对金融体系造成危险。但美联储官员特别注意到资产管理资金流入和集中性都大增的情况。其中一例就是固定收益上市交易基金(ETF)资产。根据Greenwich Associates数据，这类基金从2012年开始出现，资产规模在2013年时达到2,460亿美元。

纽约联邦储备银行总裁杜德利警告称，随着2008年危机的记忆淡去，投资者已经不那么偏向持有高流动性资产。

杜德利本周说，“如果金融情况变得很吃紧，”美联储有可能推迟或放慢加息脚步。不过，美联储会尽可能的明确。“如果我们善尽职责，当正常化开始时，若有人对此大吃一惊，那才是让我非常意外。”

**退场疑虑**

美联储自2008年12月以来即维持近零利率，并推出三轮大规模购债计划，以刺激美国经济在2007-09年金融危机后复苏。

虽然美联储可能在6月升息，但经济在冬季的疲弱表现已经让有关升息的时间预期推迟到9月。期货市场交易员目前押注升息最晚可能到12月才发生。

如果美联储升息时间早于预期，那么这种预估的不一致将带来潜在的冲突风险，有可能在整个资产管理领域造成扩散影响。

“当前发生的情况部分就是，（投资者）并没有非常相信我们将会升息。”克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)上周对分析师们表示。

若再发生一次类似2013年的“退场恐慌”，那么债券市场的抵御能力依然是脆弱的。在2013年，时任美联储主席贝南克宣布将比市场预期的更早开始削减债券购买，让投资者措手不及。

德意志银行在4月报告中指出，美国公债一级市场的交易量相对于整体公众的美债持仓规模而言变小了，不过该行也表示未见到普遍的市场削减行为。

“但在对美联储政策或某种其它冲击进行回应时，一个原本具有流动性的市场可能很快就变得不具有流动性，从而放大任何负面的市场反应，就如当年减债恐慌发生时的情况。”德银报告指出。（完）

(编译/审校 白云/李婷仪/高琦/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。