综述：全球经济担忧迫使美联储按兵不动 但今年稍晚或小幅收紧

路透华盛顿9月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

美联储此举相当于做了一次战略性撤退，美联储主席叶伦称，全球经济关联紧密的情势发展，实际上迫使该行作出这样的决定。

“海外前景看来变得不那么确定，”叶伦在新闻发布会上表示。

她还表示，近期美股下跌及美元升值，已令金融市场状况吃紧，无论美联储怎么做，这种情况都有可能使美国经济增长放缓。

“由于海外的不确定因素的加重...委员会判断认为，等待是适宜之举，”叶伦说。

政策声明还明确认同，以叶伦为首的美联储决策“取决于数据”，全球经济在联储内部看来是一个主导型因素。声明警告称，近期海外以及金融市场发生的情况，可能对经济活动有一定抑制，近期内或将进一步对通胀产生压制影响。

但美联储维持在今年一定时候升息的倾向，同时调降美国经济长期展望。

最新公布的预估结果显示，17位美联储决策人士中，有13位预测2015年至少升息一次，人数少于6月会议时的15人。

期货市场交易员将美联储12月前加息的可能性调降至约47%，政策声明公布前为64%。

“我们的看法与之前一样，还是认为美联储行动的时间不确定，”USAA Investments高级投资组合经理John Bonnell表示。

四位美联储决策者目前表示，利率至少要到2016年才会上调，6月时只有两位决策者持这种看法。美联储10月和12月还将召开政策会议。

在决定加息时间方面，美联储重申，希望看到“就业市场进一步改善”，以及“有理由相信”通胀将上升。

声明公布后，美元指数大幅下跌。股市最初小升，但之后转跌并收低。美国公债价格上扬。

**看法更加温和**

总体来看，美联储对GDP增长率放缓、低失业情况，以及持续低通胀的最新预估暗示，决策者对长期性经济停滞的看法恐怕根深蒂固，有一位决策者甚至建议实行负联邦基金利率。

17位决策者预估中值显示，美联储预期今年的经济增长率将在2.1%，略高于此前估值。不过下调了对明、后两年的GDP成长率预估。

美联储亦预期通胀率将只会缓步升向其2%的目标，即便失业率下降的情况快于此前预期。联储预期明年的失业率将触及4.8%，且此后三年的失业率亦将维持在该水准。

美联储对利率路径的预期偏下移，目前预期长期联邦基金利率将在3.5%，上次议息会议预期为3.75%。

美联储理事鲍威尔以及亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特等联储官员，近几个月也曾公开表示同意在9月升息，同对通胀看法强硬的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔等，形成了接近多数的阵营。拉克尔是此次会议上唯一投下反对票的，他倾向于加息25个基点。

美联储图表：here

两次美联储声明的对照：bit.ly/1Fjpj7Z

(完)

(编译 孙国玉/郑茵/李爽/孙茉莉; 审校 龚芳/陈宗琦)

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