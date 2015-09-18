分析：美联储按兵不动 但政策沟通效果仍然存疑

路透华盛顿9月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四维持利率不变，令人怀疑其怎样才能开始升息，以及有关其升息计划的沟通效果如何。

仅略超过一半的受访分析师预计不升息，这种罕见的情况说明近来分析美联储政策有多难。

在宣布政策决定之前，美联储主席叶伦近两个月没有进行过公开演说。她最亲密的两个盟友上月底曾讲话，但相隔几天的讲话传达的似乎是相互矛盾的信息。

利率决定公布后，叶伦称联储官员的每一次评论都被解读为美联储下次行动的暗示，“这种情况令人遗憾”，但接近政策调整时“金融市场不确定性”是自然的，就像今天这样。

她称，决策者不会每天都根据当时出炉的经济数据来做出决定，而是在例行会议上评估累积的信息再进行决策。

“我们特别努力，尽量做出最佳的分析，”叶伦在记者会上称。

问题似乎在于叶伦如何驾驭利率设定团队。一如前任主席伯南克，叶伦会先倾听别人的意见，然后才在联邦公开市场委员会上发言；而她似乎很重视要形成共识，这由周四投票仅一人持反对意见可以看出。

美联储的措辞目标是，涉及利率决定时，要呈现高度的弹性。

而当美联储要对外沟通其身处的情况时，这可能变成一个弱点。近来中国及之外的市场动荡，可能导致金融市场持续震荡，面对这样的发展，美联储或许需要有所转变。

数月来，美联储曾表示，一旦有“相当的信心”，认为通胀率将会重回其2%目标时，才会进行升息。同时，它还曾说过，尽管通胀率一再未能达到目标，但“预期”将会升向该水准；不过也没有详述进一步还需要什么讯息。

“我认为美联储这次会议前的沟通做得很糟，”芝加哥DRW Holdings分析师Lou Brien表示。“它们可以讲得更明白些”。

根据CME Fedwatch的工具，在周四会议前市场走势反映升息25个基点的可能性为25%。

**巴别塔**

近几个月传出的交杂信息背离了叶伦2013年4月演讲中誓要结束“从不解释，从不辩解”做法的承诺，当时她说，美联储将“会获得向公众明确解释自己行动的好处”。

今年早前，叶伦变得很推崇依据数据做决策。按这个思路，美联储会在收紧政策前说明需要什么样的经济数据才会这么做，这令公众能够评估随后将公布的数据是否达到那个门槛。

8月时，纽约联储总裁杜德利暗示，全球金融市场震荡意味着9月升息机率下降。就在他说话几天后，美联储副主席费舍尔却为升息敞开了大门。

这使得美联储就像座“巴别塔”，富国银行的分析师John Silvia如是说。

不过，并不是所有投资者都被美联储的语焉不详弄得一头雾水。在一些人看来，美联储决策者只是不能像经济衰退期间那样做出某种有关利率的保证。

在经济数据和全球金融市场震荡分别将美联储推向不同的政策方向的情况下，叶伦保持沉默或许是个正确选择，而不是表现得因为这个或那个经济数据就轻易出现动摇。

“你能期待的最好情况是，在实现他们的目标过程中能不断有指引给出，”RBC财富管理的美国固定收益业务首席策略师Craig Bishop说。

美联储利率决定与市场表现图表：here#section-markets

(完)

(编译 王丽鑫/戴素萍/白云; 审校 杜明霞/张若琪)

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