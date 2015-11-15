一周焦点：美联储会议记录及通胀数据 将扫清12月升息迷雾

路透伦敦11月13日 - 美国周二将公布的通胀数据，可能是推动美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的多米诺骨牌中的最后一块。

美国11月初公布的非农就业数据强化了美联储可能近10年来首次升息的预期，如果数据显示物价稳定上涨，这一预期可能会进一步增强。

路透调查显示，美国10月未经季节调整的核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.9%，升幅与上月一致。

此外，美联储也将公布10月会议记录，使外界有机会了解联储在政策声明中去除有关全球风险的一个重要句子的原因。

“10月的就业报告非常强劲，美联储主席叶伦也首次说12月升息‘存在可能’，”Investec的分析师Chris Hare表示。

“未来一周将为今年收紧政策的可能性提供更多线索。”

虽然多数美国数据相对乐观，但10月零售销售的增长不及预期，暗示消费者支出放缓可能降低第四季经济增长强劲提速的预期。

另一方面，英国央行曾被视为可能是首个收紧政策的主要央行，不过周二公布的数据很可能显示上月物价再次下跌。

路透调查发现，由于通胀率低于目标水平2%，英国央行货币政策委员会至少4月之前都可能不会上调处于纪录低点0.5%的利率。该行升息的时间可能较美联储晚几个月。

此外，英国将在周四公布的零售销售数据也将提供居民消费状况的线索。

“通胀率可能创下自1960年3月以来最低，但我们不认为这会让货币政策委员会很担心，因为物价压力疲软主要是因为能源价格降低，而不是国内经济增长乏力，”Capital Economics的Ruth Miller表示。

**日本和中国**

接受路透访问的近半数分析师预计，日本央行周五可能不会调整政策，但明年初可能进一步宽松货币政策，因为消费者物价没有达到央行的预测。

周一公布的国内生产总值(GDP)数据可能显示，日本第三季已经陷入技术性衰退，使得日本央行和首相安倍晋三继续承受要支撑经济的压力。

南非央行周四可能维持附买回利率在6.0%不变，并等到明年初才会收紧政策。匈牙利和印尼央行也可能维持政策不变。

中国方面，政府自去年以来已经推出一系列扶助措施，避免经济急剧放缓。即将出炉的重要数据将显示楼市表现如何，以及是否对处于困难中的经济提供支撑。

“最近越来越多的城市公布房价连续上涨，我们认为尽管10月房屋销售放缓，但房价上涨的趋势将会持续，”ING的Rob Carnell表示。“整体而言，我们认为中国的增长前景取决于房地产。”

中国公布第三季经济较上年同期增长6.9%，为全球金融危机以来最低，但许多人认为这个增速仍有可能高估了实际增速。(完)