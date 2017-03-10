人民币衍生品：境内美元掉期曲线略上移，FED若加息影响需看市场预期

路透上海3月10日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略上移，但整体变化有限。在岸银行间资金市场整体充裕，短端掉期略有下移，长端掉期也处于正常水平，且大行并不需要在掉期市场筹集美元流动性，供需基本均衡，考虑到近期美联储加息预期强烈，这或限制掉期曲线上移。
交易员并表示，离岸CNH掉期曲线因为周四人民币流动性紧张而引发掉期曲线明显陡峭，一年期掉期点一度触及五周新高，两地掉期点差亦至1,200点上方，周五流动性紧张缓和，两地掉期点差随之收窄。
“掉期买的空间不是很大，...毕竟TN在4左右，一年也就差不多这个位置。资金买盘为主，远期购汇比去年同期减少很多。”一中资行交易员称。
另一中资行表示，资金松了短端下来，长端和去年最大的不同就是少了大行卖压，若美联储加息之后，利差收窄施压长端，可能限制掉期曲线上行，但也要看美加息频率和市场预期，如果市场转为加息预期提振资产需求，则远期需求可能转为对掉期点的提振。
在本周欠佳的中国2月贸易数据公布后，离岸人民币空头蠢蠢欲动，离岸CNH快速触及6.93元的逾两个月低点，两地即期维持两个多月的倒挂状态也随之结束；但很快就有疑似大行出手，资金利率明显上升，CNH即期有如“惊弓之鸟”，汇价快速反弹。受此影响，离岸人民币掉期曲线各期限均上移，掉期隐含利率亦有所上浮。
离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)本周不同期限利率均出现上行；其中隔夜由从周初的1.7%附近大幅上升至3.16467%；另外一周、两周和一月期的拆息利率均升至7%以上，正常水平不过3-4%左右。
北京时间15:37，境内美元/人民币一周期掉期报30.3点，一个月期报165点，一年期报1,336点，较上周五分别涨4.48%、涨20.44%和涨5.20%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.275/4.475，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.575/3.975，较上周五小升。
中国央行公开市场连续12日净回笼，但银行间债市周五主要期限资金供给仍十分充裕，流动性延续向好势头，惟季末面临MPA考核及例行时点存压而谨慎心态未改。
人民币兑美元即期周五早盘小幅下行，中间价则略微升值。交易员称，客盘购汇需求略偏多，大行继续适度提供美元流动性；昨日离岸CNH市场波动多少也影响在岸购汇情绪，加上今早中国央行官员继续表达对人民币的信心，料“两会”(人大和政协)期间汇价难大幅走贬。（完）
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)