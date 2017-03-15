台湾股市：收微跌终止连二涨，静待美国FED利率决议呈价稳量缩

路透台北3月15日 - 台湾股市周三收微跌，终止连续二日走涨行情。分析师表示，因今 天晚上美国联准会(FED)将宣布利率决策，市场静待答案揭晓，台股呈价稳量缩格局。 台湾加权股价指数 收跌0.04%,至9,740.31点；今日成交初值 为716.4 3亿台币，上交易日修正后为922.52亿。 〞今天的盘满健康的，就等今晚公布答案了。〞日盛投顾分析师钟国忠说；倘若美联储 如预期升息一码，台股有望持续走涨，因目前利率水准仍太低，台股殖利率高，对外资仍具 吸引力。 他表示，除静候美FED公布答案，因今天是台指期结算，指数若拉高等于是让空方摊平 成本，指数因而守在平盘附近狭幅波动；且从成交量明显缩减观察，由于美国FED今晚将宣 布利率决议，目前不仅外资法人，包含本土法人及散户均呈观望态度；不过，高股息殖个股 表现仍相当亮丽，不受外在因素影响。 分析师并称，今天除美国联准会升息，还有中国大陆人大会议结束，及荷兰国会改选等 ；倘若FED无意外之举，台股应有机会往上攻击，但指数上档空间不大。 分析师预估，明日台股的交易区间在9,670-9,869间。 本地时间13:45，亚洲主要股市多呈微跌格局，MSCI亚太明晟指数 涨0. 16%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)