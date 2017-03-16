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债券 | 2017年 3月 16日 星期四 11:10 BJT

韩国金融市场：FED讯息激励韩元触及两周高位，韩股升至近两年高位

    路透首尔3月16日 - 韩国韩元兑美元      周四早盘劲升逾1%，触及逾两周以来的盘中高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦谈话暗示，美联储今年收紧货币政策的步伐较许多人原先预期更为缓和。
    
    美联储周三升息，为三个月来第二次，因美国经济稳定成长、就业增长强劲、且美联储深信通胀率正升向其目标。
    
    0232GMT，韩元兑美元          报1,133.6，稍早触及2月28日以来最强价位。

    美联储决议加息后，韩元及其他主要货币均告上涨，韩国政府称将在
必要时采取行动稳定市场。            
    
    韩股也一度上涨1.12%，综合股价指数(KOSPI)        触及2,156.85
点，为2015年4月28日以来的最高位。
    
    “考虑到韩元今日跳涨，在美国宣布预算规划后，韩元可能会出现修
正，”Hana Financial Investment外汇分析师Kim Doo-un称。
    
    美国总统特朗普政府将在今日晚些时候公布2018财年预算计划。

    Kim补充称，尽管韩元大跌，但料将重拾升势并保持到4月中旬。
    
    外资料将连续第九个交易日买超韩股，今日临近中午时已买超1,357
韩元(1.20亿美元)。
    
    上涨与下跌股分别有450只和342只。
    
    科技巨头三星电子           上扬1.5%，浦项钢铁           则大
涨逾4%。
    
    3月三年期公债期货       上扬0.18点报109.58。


                                0232GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,133.6       1,143.6
    日圆/韩元                 9.9938/000        9.9428
    韩国公债期货       *          109.58        109.40
    韩国综合股价指数            2,145.75      2,133.00
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 蔡美珍/侯雪苹/徐文焰；审校 王兴亚/于春红/戴素萍/许娜)
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