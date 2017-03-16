韩国金融市场：FED讯息激励韩元触及两周高位，韩股升至近两年高位

路透首尔3月16日 - 韩国韩元兑美元 周四早盘劲升逾1%，触及逾两周以来的盘中高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦谈话暗示，美联储今年收紧货币政策的步伐较许多人原先预期更为缓和。 美联储周三升息，为三个月来第二次，因美国经济稳定成长、就业增长强劲、且美联储深信通胀率正升向其目标。 0232GMT，韩元兑美元 报1,133.6，稍早触及2月28日以来最强价位。 美联储决议加息后，韩元及其他主要货币均告上涨，韩国政府称将在 必要时采取行动稳定市场。 韩股也一度上涨1.12%，综合股价指数(KOSPI) 触及2,156.85 点，为2015年4月28日以来的最高位。 “考虑到韩元今日跳涨，在美国宣布预算规划后，韩元可能会出现修 正，”Hana Financial Investment外汇分析师Kim Doo-un称。 美国总统特朗普政府将在今日晚些时候公布2018财年预算计划。 Kim补充称，尽管韩元大跌，但料将重拾升势并保持到4月中旬。 外资料将连续第九个交易日买超韩股，今日临近中午时已买超1,357 韩元(1.20亿美元)。 上涨与下跌股分别有450只和342只。 科技巨头三星电子 上扬1.5%，浦项钢铁 则大 涨逾4%。 3月三年期公债期货 上扬0.18点报109.58。 0232GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,133.6 1,143.6 日圆/韩元 9.9938/000 9.9428 韩国公债期货 * 109.58 109.40 韩国综合股价指数 2,145.75 2,133.00 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 蔡美珍/侯雪苹/徐文焰；审校 王兴亚/于春红/戴素萍/许娜)