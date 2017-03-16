人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，FED与中国央行同加息对冲影响

更新版 1-中国汇市：人民币微收升但明显弱于中间价，客盘倾向逢低购汇

* 人民币微收升，但有效波幅狭窄 * 客盘购汇踊跃，无视监管对中间价引导 * 大行仍仅适度提供美元流动性 * CFETS指数频创新低，料仍有一定跌幅 * 短期汇价仍延续横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧 十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势 引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导 致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。 他们并表示，欧元逐渐转为强势，美元指数长期拐点渐现，能否企稳还看美国6月加息 预期支撑，CFETS人民币汇率指数频创新低，短期仍有一定下行空间。人民币汇率维持低弹 性，在岸美元/人民币平价期权隐含波动率已降至8.11汇改前水平。 “市场最近大额购汇比较多，美元/人民币在6.88有强支撑，感觉一接近这个点就会有 大量购汇出来。”一中资行交易员称，“不过对于未来美元的走势，市场分歧还是比较大的 。” 亦有中资行交易员