人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，FED与中国央行同加息对冲影响

路透北京3月16日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周下移，周四略回升。周内市场预期美联储加息，银行惜售美元，带动利率平价下降；中资大行也继续在掉期sell/buy操作收取美元流动性。而周四美联储升息后中国央行随之调升公开市场操作利率，掉期随之反弹。
交易员并表示，随着离岸市场对美元需求的增加，离岸CNH掉期曲线亦小幅下移，一年期掉期较上周五下行逾10%，两地价差收窄至约800点。
“掉期之前自营的头寸比较拥挤，境内有美元的银行惜售带动利率平价下降，有踩踏有止盈，下的比较快。但是央妈跟进后情况就变了，今天小幅反弹。”一中资行交易员称。
美联储加息靴子刚落地，中国央行迅速跟进，年内第二次上调公开市场逆回购、MLF（中期借贷便利）和SLF(常备借贷便利)利率。虽是随行就市但仍彰显央行去杠杆和抑泡沫的决心。随着去杠杆政策强化以及经济进一步企稳，政策利率 进一步上调的概率仍大。
北京时间17:40，境内美元/人民币一周期掉期报28点，一个月期报158点，一年期报1255点，较上周五分别跌8.20%、跌3.66%和跌5.64%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.975/4.325，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.350/3.950，较上周五小跌。
尽管中国央行周四再次上调逆回购和MLF利率，主要质押式回购利率亦随之小涨，但在意外MLF投放驰援下，银行间资金面偏紧格局逐步缓解。交易人士指出，近期缴税在途、转债申购及季末MPA考核等因素令资金面谨慎预期难消，央行逾3,000亿元投放大为缓解跨季担忧。
人民币兑美元即期周四大幅收涨至近两周新高，但日内有效波动仍不大；因隔夜美元指数大幅调整，中间价创近两个月来最大单日涨幅。交易员称，随着两会结束和美联储加息落地，市场风险因素基本释放，汇价后市走势更依赖客盘和大行意愿。而境内购汇情绪仍较强，汇价与离岸的倒挂扩大。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 毕晓雯)