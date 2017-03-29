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亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 16:18 BJT

《全球汇市》美元受FED官员讲话提振上升，英镑则受累于退欧担忧下滑

    * 美元指数从四个半月低位回升
    * 美联储官员讲话提醒市场注意升息计划
    * 英镑下跌，英国即将正式提交退欧文件
    * 图表：tmsnrt.rs/2egbfVh

    路透伦敦3月29日 - 美元兑一篮子货币周三自四个半月低位回升，因良好数据支持美国年内将继续升息的预期，而英镑则受到英国启动退欧进程的冲击。
 
    美元指数      升至99.911，日内升幅为0.2%，摆脱本周稍早触及的低点98.858，该水平为11月11日以来最低，在特朗普医保法案受挫后创下。

    美国数据提振美元。世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升至125.6，为2000年12月来最高水平，高于预期的114，也远高于2月的116.1。            
    
    该数据推高美国公债收益率，进一步支撑美元。指标10年期公债收益率           在亚洲时段升至2.412%，周二纽约收盘报2.409%。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔在电视采访中称，今年再加息两次看来是合适的。

    “美元走强比较有可能是因为昨天的美国消费者信心数据非常强劲，以及美联储所释出的略偏强硬讯号，”法国兴业驻伦敦汇率策略师Alvin Tan表示。
    
    美联储3月升息，多数决策官员预期今年至少还将两度升息。
    
    但美联储理事鲍威尔周二表示，医保改革法案未获通过，让美联储在试图预期哪些政策将会获得通过方面难度提高。

    医保法案未能过关，引发外界质疑特朗普是否能实现其财政刺激及减税政策，这打压美元兑日圆      周一跌至110.11，创11月18日以来新低；目前美元报111.15日圆，日内持平。
    
    “我认为在医改议案未通过的情况下，关于‘特朗普经济学’的乐观情绪仍在主导美元/日圆走势，”东京瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。
    
    英镑兑美元        徘徊在一周低点附近，日内下滑0.4%至1.2395，投资者为英国首相特雷莎梅周三稍晚正式启动退欧程序做准备。
    
    欧元兑美元      日内跌0.3%至1.07835美元。
                                    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0784  1.0812  -0.26  +2.58  1.0513
    美元/日圆                   111.14  111.12  +0.02  -4.90  116.87
    欧元/日圆                   119.84  120.14  -0.25  -2.68  123.14
    美元/瑞郎                   0.9935  0.9923  +0.12  -2.39  1.0178
    英镑/美元                   1.2412  1.2448  -0.29  +0.62  1.2336
    美元/加元                   1.3364  1.3382  -0.13  -0.49  1.3430
    美元/离岸人民币                6.8717  6.8718  -0.00  -1.45  6.9726
    澳元/美元                   0.7654  0.7633  +0.28  +6.08  0.7215
    新西兰元/美元               0.7016  0.7012  +0.06  +1.08  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0714  1.0729  -0.14  -0.03  1.0717
    欧元/英镑                   0.8685  0.8682  +0.03  +1.96  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5668  9.5475  +0.20  -0.14  9.5799
    美元/挪威克朗               8.5196  8.5222  -0.03  -1.36  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 王洋/张涛/张明钧/刘秀红/艾茂林/李春喜)
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