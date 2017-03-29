《全球汇市》美元受FED官员讲话提振上升，英镑则受累于退欧担忧下滑

韩国个股：SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 美元指数从四个半月低位回升 * 美联储官员讲话提醒市场注意升息计划 * 英镑下跌，英国即将正式提交退欧文件 * 图表：tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦3月29日 - 美元兑一篮子货币周三自四个半月低位回升，因良好数据支持美国年内将继续升息的预期，而英镑则受到英国启动退欧进程的冲击。 美元指数 升至99.911，日内升幅为0.2%，摆脱本周稍早触及的低点98.858，该水平为11月11日以来最低，在特朗普医保法案受挫后创下。 美国数据提振美元。世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升至125.6，为2000年12月来最高水平，高于预期的114，也远高于2月的116.1。 该数据推高美国公债收益率，进一步支撑美元。指标10年期公债收益率 在亚洲时段升至2.412%，周二纽约收盘报2.409%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔在电视采访中称，今年再加息两次看来是合适的。 “美元走强比较有可能是因为昨天的美国消费者信心数据非常强劲，以及美联储所释出的略偏强硬讯号，”法国兴业驻伦敦汇率策略师Alvin Tan表示。 美联储3月升息，多数决策官员预期今年至少还将两度升息。 但美联储理事鲍威尔周二表示，医保改革法案未获通过，让美联储在试图预期哪些政策将会获得通过方面难度提高。 医保法案未能过关，引发外界质疑特朗普是否能实现其财政刺激及减税政策，这打压美元兑日圆 周一跌至110.11，创11月18日以来新低；目前美元报111.15日圆，日内持平。 “我认为在医改议案未通过的情况下，关于‘特朗普经济学’的乐观情绪仍在主导美元/日圆走势，”东京瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 英镑兑美元 徘徊在一周低点附近，日内下滑0.4%至1.2395，投资者为英国首相特雷莎梅周三稍晚正式启动退欧程序做准备。 欧元兑美元 日内跌0.3%至1.07835美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0784 1.0812 -0.26 +2.58 1.0513 美元/日圆 111.14 111.12 +0.02 -4.90 116.87 欧元/日圆 119.84 120.14 -0.25 -2.68 123.14 美元/瑞郎 0.9935 0.9923 +0.12 -2.39 1.0178 英镑/美元 1.2412 1.2448 -0.29 +0.62 1.2336 美元/加元 1.3364 1.3382 -0.13 -0.49 1.3430 美元/离岸人民币 6.8717 6.8718 -0.00 -1.45 6.9726 澳元/美元 0.7654 0.7633 +0.28 +6.08 0.7215 新西兰元/美元 0.7016 0.7012 +0.06 +1.08 0.6941 欧元/瑞郎 1.0714 1.0729 -0.14 -0.03 1.0717 欧元/英镑 0.8685 0.8682 +0.03 +1.96 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5668 9.5475 +0.20 -0.14 9.5799 美元/挪威克朗 8.5196 8.5222 -0.03 -1.36 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 王洋/张涛/张明钧/刘秀红/艾茂林/李春喜)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。