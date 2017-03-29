《全球汇市》美元受FED官员讲话提振上升，英镑则受累于退欧担忧下滑

* 美元指数从四个半月低位回升 * 美联储官员讲话提醒市场注意升息计划 * 英镑下跌，英国即将正式提交退欧文件 * 图表：tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦3月29日 - 美元兑一篮子货币周三自四个半月低位回升，因良好数据支持美国年内将继续升息的预期，而英镑则受到英国启动退欧进程的冲击。 美元指数 升至99.911，日内升幅为0.2%，摆脱本周稍早触及的低点98.858，该水平为11月11日以来最低，在特朗普医保法案受挫后创下。 美国数据提振美元。世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升至125.6，为2000年12月来最高水平，高于预期的114，也远高于2月的116.1。 该数据推高美国公债收益率，进一步支撑美元。指标10年期公债收益率 在亚洲时段升至2.412%，周二纽约收盘报2.409%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔在电视采访中称，今年再加息两次看来是合适的。 “美元走强比较有可能是因为昨天的美国消费者信心数据非常强劲，以及美联储所释出的略偏强硬讯号，”法国兴业驻伦敦汇率策略师Alvin Tan表示。 美联储3月升息，多数决策官员预期今年至少还将两度升息。 但美联储理事鲍威尔周二表示，医保改革法案未获通过，让美联储在试图预期哪些政策将会获得通过方面难度提高。 医保法案未能过关，引发外界质疑特朗普是否能实现其财政刺激及减税政策，这打压美元兑日圆 周一跌至110.11，创11月18日以来新低；目前美元报111.15日圆，日内持平。 “我认为在医改议案未通过的情况下，关于‘特朗普经济学’的乐观情绪仍在主导美元/日圆走势，”东京瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 英镑兑美元 徘徊在一周低点附近，日内下滑0.4%至1.2395，投资者为英国首相特雷莎梅周三稍晚正式启动退欧程序做准备。 欧元兑美元 日内跌0.3%至1.07835美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0784 1.0812 -0.26 +2.58 1.0513 美元/日圆 111.14 111.12 +0.02 -4.90 116.87 欧元/日圆 119.84 120.14 -0.25 -2.68 123.14 美元/瑞郎 0.9935 0.9923 +0.12 -2.39 1.0178 英镑/美元 1.2412 1.2448 -0.29 +0.62 1.2336 美元/加元 1.3364 1.3382 -0.13 -0.49 1.3430 美元/离岸人民币 6.8717 6.8718 -0.00 -1.45 6.9726 澳元/美元 0.7654 0.7633 +0.28 +6.08 0.7215 新西兰元/美元 0.7016 0.7012 +0.06 +1.08 0.6941 欧元/瑞郎 1.0714 1.0729 -0.14 -0.03 1.0717 欧元/英镑 0.8685 0.8682 +0.03 +1.96 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5668 9.5475 +0.20 -0.14 9.5799 美元/挪威克朗 8.5196 8.5222 -0.03 -1.36 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 王洋/张涛/张明钧/刘秀红/艾茂林/李春喜)