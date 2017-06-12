中国债市动态：国债期货上涨现券亦走暖，震荡中等待FED议息决议

路透上海6月12日 - 与国债期货上涨同向，中国银行间债市周一早盘亦走暖，主要现券收益率跌约3-4个基点(bp)，利率互换(IRS)降幅则稍逊。目前市场对美国若加息，中国跟随上调逆回购等利率预期较强，只是该因素已经过长时间消化，缺少其他消息刺激下，现券暂时以震荡为主。

交易员表示，如果6月底前资金面不出现特别紧张，过于平坦的收益率曲线中，短端吸引力已在增强。当然，本周利率债供给压力依旧不小，还需要关注新债发行结果的影响。

上海一外资银行交易员称，从央行上周公开市场重启28天逆回购，和超量进行中期借贷便利(MLF)操作来看，6月底前资金面即使有波动，也不会过度紧张。在此情况下，早盘现券跟随期货略走好。

至于若美国加息，中国央行是否会跟进调整逆回购利率，他认为，“概率挺大的。既然市场都有这个预期，央妈最好还是上调。以后自己单独调估计市场预期会乱。”

金融时报周六发表文章称，在当前货币政策操作保持流动性“不紧不松”前提下，银行业整体流动性状况良好，并未出现“揽储大战”；6月末发生大的流动性风险及引发系统性金融风险的概率极低，类似2013年6月的“市场异常波动”不会重演。

本月稍早，路透调查显示，受访的18家初级交易商均预期，美联储在6月13-14日会议上，将把隔夜拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。

上海另一银行交易员指出，若央行可平稳掌控6月市场流动性，条件许可的情况下可考虑酌情买入一些短债。

财政部上周五招标发行的六个月期贴现国债，加权中标收益率为3.6578%，超过当时10年期国债中债估值收益率水平；同时招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.4924%。

交易员透露，剩余期限近10年的国开行170210券最新成交在4.30%左右，上日尾盘在4.33%-4.34%附近；相近期限国债170010最新成交接近3.60%，上日尾盘约3.63%-3.64%。