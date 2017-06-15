日本股市：早盘在震荡交投中下跌，美国数据疲弱令FED升息决议蒙阴

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月15日 - 日本股市日经指数周四在震荡交投中下跌，此前美国通胀数据疲弱，给美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息举措蒙上阴影。
华盛顿邮报周三援引匿名官员报导称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，正在接受特别检察官穆勒的调查。这亦不利市场人气。
日经指数早盘收低0.43%报19,797.46点，稍早短暂升至平盘上方。
美联储周三一如预期将利率目标区间提升至1.00-1.25%区间，并发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。美联储政策制定者还暗示，他们今年可能再升息一次。
但疲弱的通胀和零售销售数据带来的影响更大。
“这一重大事件已过去，市场稍作喘息。但美国公布的经济数据疲弱，让市场仍有很多疑问，”大和证券分析师Takuya Takahashi表示。
美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，核心CPI较上年同期上扬1.7%，为2015年5月以来最小增幅；4月为上升1.9%。
美国上月零售销售较前月减少0.3%，下滑幅度不仅为2016年1月以来最大，也与分析师预测的增长0.1%不符。
日本股市出口类股大多疲软，隔夜美元兑日圆跌至八周低位108.81，但之后又反弹至109.56日圆。
丰田汽车早盘收跌1.09%，本田汽车跌0.26%。
银行类股也下跌。三菱日联金融集团(MUFG)和瑞穗金融集团均下挫1.4%。
任天堂逆势上扬，一度大涨3.5%，早盘收高3.19%至35,870日圆。
东证股价指数跌0.4%至1,585.35点。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 艾茂林/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为