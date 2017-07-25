台湾股市：收盘微升盘中陷窄幅波动，静待FED会议结论

路透台北7月25日 - 台湾股市周二开低走高收微升。分析师表示，盘初一度因谷歌盘后股价不振而令台股蒙忧，不过随着台币走强，股市气氛转佳。整体而言市场等待周四凌晨美联储(FED)的议息会议会议结果，持仓水位变化不大，多在小幅区间游走。

台湾加权股价指数收涨0.02%,至10,463.15点；今日成交初值为921.61亿台币，上交易日修正后为829.65亿。

台新投顾副总经理黄文清说，由于市场对苹果下周财报深具信心，因而对台股的电子族群也有稳盘的效果，台股多呈现横向小涨格局，今日波动不大，成交量略为放大下，由中小型个股撑盘。

〞算是平淡无奇，〞他说，但展望台股短线走势，因预期苹果的财报可望带动相关族群，不排除台股有向前波高点10,545点挑战的可能性。苹果将在8月1日公布财报。

针对美国联邦储备理会(FED)会议，兆丰投顾协理黄国伟则认为，市场估计9月FED要公布缩减资产负债表的内容，12月仍有升息的可能。尽管本月的会议不致宣布升息，但市场仍密切关注FED的动向，因FED下半年可能采取作法偏向紧缩，因此不排除本次言论会偏向鹰派，料使金融市场价格波动。

黄国伟也说，台股遭逢利空但指数下跌不多，多头气氛看来仍旺，整理过后指数仍有向高的可能。

分析师预估，明日台股指数在10,350-10,550点。本周二-三美联储将有议息会议，本地时间周四凌晨将公布议息决定。

本地时间14:27，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.07%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)