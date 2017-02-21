全球金市：金价小跌，等待FED官员讲话中关于美国升息速度的线索

金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
路透2月21日 - 金价周二小幅下滑，美元走强，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员将发表讲话之际，投资者等待关于美国升息的线索。
0058GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,235.08美元。美国期金亦跌0.2%至1,236.2美元。美元指数小升0.1%至101.09。
美联储官员讲话提供关于升息速度的指引之前，市场活动可能清淡。
美国的五个地区联邦储备银行总裁本周将发表演说。此外，美联储理事鲍威尔也将于周三发表谈话，当天也将公布最近一次政策会议的会议纪录。
克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一在演说中表示，若美国经济情况能维持一直以来的表现，那么此时她乐见升息。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
周一适逢美国总统日假期，美国金融市场休市。
欧盟执委会公布，欧元区2月消费者信心指数初值降至负6.2，逊于路透调查预估的负4.9。
欧元区官员表示，希腊及其国际贷款人周一达成一致，由专家团队拟定关于希腊养老金、所得税和就业市场的改革计划。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 许娜/张涛)
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为