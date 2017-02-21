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亚洲 | 2017年 2月 21日 星期二 09:14 BJT

全球金市：金价小跌，等待FED官员讲话中关于美国升息速度的线索

路透2月21日 - 金价周二小幅下滑，美元走强，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员将发表讲话之际，投资者等待关于美国升息的线索。

0058GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,235.08美元。美国期金亦跌0.2%至1,236.2美元。美元指数小升0.1%至101.09。

美联储官员讲话提供关于升息速度的指引之前，市场活动可能清淡。

美国的五个地区联邦储备银行总裁本周将发表演说。此外，美联储理事鲍威尔也将于周三发表谈话，当天也将公布最近一次政策会议的会议纪录。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一在演说中表示，若美国经济情况能维持一直以来的表现，那么此时她乐见升息。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。

周一适逢美国总统日假期，美国金融市场休市。

欧盟执委会公布，欧元区2月消费者信心指数初值降至负6.2，逊于路透调查预估的负4.9。

欧元区官员表示，希腊及其国际贷款人周一达成一致，由专家团队拟定关于希腊养老金、所得税和就业市场的改革计划。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 许娜/张涛)
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