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亚洲 | 2017年 5月 4日 星期四 11:12 BJT

韩国金融市场：强劲业绩预估提振股市创纪录新高；FED决议后韩元下滑

    路透首尔5月4日 - 韩国股市周四盘中涨至纪录高位，受乐观的第二季企业获利展望提振，同时市场寄望新总统将出台经济刺激措施，也支撑人气。
    
    0221 GMT，韩国综合股价指数       上扬0.6%至2,233.63点，稍早曾触及纪录高点2,234.38点。

    市场预计，新的韩国领导人将增加支出来支持经济增长，这将对企业有利。这一高涨的预期也刺激了韩股需求。韩国将在5月9日举行总统选举。
    
    “市场参与者对韩国经济将走强的预期非常高，因所有候选人都承诺刺激内需，”韩国投资证券(KIS)的股票分析师Song Seung-yeon说。
    
    Song预计强劲出口将在第二季支撑企业获利。她还称，综合股价指数很快将高见2,350点，可能是在上半年后段或是下半年前段。
    
    “综合股价指数在触及上述高点后可能会回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)看来可能会在未来的政策会议上升息，”Song并称。
    
    外资今日料买超韩股，截至中午时分已买入1,566亿韩元(1.3829亿美元)韩股。

    市场权重股三星电子           涨1.2%，有望连涨八日。
    
    爱茉莉太平洋           涨近4%。
    
    上涨股和下跌股分别为488家和282家。
    
    韩元兑美元走软，之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)维持利率
不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美
联储今年仍将再升息两次。            
    
    韩元兑美元          报1,132.4韩元，较上日收盘价1,130.5跌0.2%
。
    
    三年期公债6月期货合约       下滑0.01点报109.37，稍早因股市需
求旺盛而走势低迷。
    
     
                                0221GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,132.4       1,130.5
    日圆/韩元                 10.0355/35       10.0457
    韩国公债期货       *          109.37        109.38
    韩国综合股价指数            2,233.62      2,219.67 
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王兴亚/汪红英/李爽  审校 李婷仪/许娜)
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