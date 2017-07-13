台湾汇市：台币兑美元早盘创逾两周高位，FED主席叶伦讲话令美元承压

路透台北7月13日 - 台币兑美元周四早盘走升，创逾两周盘中高位；交易员称，因市场认为美联储主席叶伦的讲话不如预期地鹰派，台币随韩元等反映美元的弱势走势。

他们表示，相较于上周的疲弱表现，本周台币在美元回落的助阵下已连续四日走升，若以上周五收盘价30.610计算，升值幅度将近3角。原本惜售的出口商渐显不耐出手抛汇，进口商的美元买盘则趋于保守，加上外资偏向汇入，均带动台币进一步走强。

〞先反映叶伦的讲话，对美元不看好的情绪还在延烧。〞一银行交易员说。

另一银行交易员则称，由于进口商承接美元意愿消退，交易商也偏向观望，盘中台币升值幅度逐渐扩大。出口商眼见美元一路下滑，按耐不住情绪的就会加入抛汇行列。

本地时间10:15，台币兑美元升值1.53角报30.337，盘中最高至30.320，前波盘中高位为6月27日的30.310。台北外汇公司第一个小时的成交量2.47亿美元，昨日为2.04亿美元；韩元兑美元报1,138.5，上日收在1,145.1；台股加权指数则涨0.29%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度略扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.305/30.320，上日收在30.310。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.300-30.450

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