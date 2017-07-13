台湾股市：随亚股连三日收高，因FED主席叶伦讲话提振风险胃纳

路透台北7月13日 - 台湾股市周四连三日收高。分析师称，市场认为美联储(FED)主席 叶伦的讲话不如预期地鹰派，提升了风险胃纳，激励台股跟随亚洲股市同步走升。 台湾加权股价指数 收涨0.38%，至10,460.15点；今日成交初值 为1,1 49.38亿台币，上交易日修正后为1,122.89亿。 〞叶伦的讲话造成区域资金挪移，外资对台股的买超回温了。〞国泰证期顾问处协理简 伯仪说。 他表示，今日因为鸿海 除息，大盘指数减少了约34点，但在台积电 带领下仍持续上攻，离10,500点的前波高位也不远，搭配量能适度放大，不能排除有再创新 高的机会。 美联储(FED)主席叶伦周三表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并开始缩减庞 大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的转圜余地缩小。 宏利投信基金经理人游清翔则指出，台股的股价净值比已来到过去五年区间上缘，预期 指数空间相对减小。由于种种迹象显现全球景气预估温和复苏，且资金仍然充沛，个股仍可 望有表现机会，下半年预估资金将陆续转往非科技股。 今日台积电收高1.9%报214.5台币，鸿海则收涨1.32%报115.5台币。 分析师预估，明日台股加权指数区间料在10,400-10,500点。 本地时间13:39，亚洲主要股市多数走扬，MSCI亚太明晟指数 涨0.18% 。(完) (记者 董永年；审校 张喜良)