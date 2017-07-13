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台湾股市：随亚股连三日收高，因FED主席叶伦讲话提振风险胃纳
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2017年7月13日 / 凌晨5点52分 / 2 天前

台湾股市：随亚股连三日收高，因FED主席叶伦讲话提振风险胃纳

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透台北7月13日 - 台湾股市周四连三日收高。分析师称，市场认为美联储(FED)主席
叶伦的讲话不如预期地鹰派，提升了风险胃纳，激励台股跟随亚洲股市同步走升。
    
    台湾加权股价指数       收涨0.38%，至10,460.15点；今日成交初值          为1,1
49.38亿台币，上交易日修正后为1,122.89亿。    

    〞叶伦的讲话造成区域资金挪移，外资对台股的买超回温了。〞国泰证期顾问处协理简
伯仪说。
    
    他表示，今日因为鸿海         除息，大盘指数减少了约34点，但在台积电         
带领下仍持续上攻，离10,500点的前波高位也不远，搭配量能适度放大，不能排除有再创新
高的机会。
    
    美联储(FED)主席叶伦周三表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并开始缩减庞
大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的转圜余地缩小。            
    
    宏利投信基金经理人游清翔则指出，台股的股价净值比已来到过去五年区间上缘，预期
指数空间相对减小。由于种种迹象显现全球景气预估温和复苏，且资金仍然充沛，个股仍可
望有表现机会，下半年预估资金将陆续转往非科技股。
    
    今日台积电收高1.9%报214.5台币，鸿海则收涨1.32%报115.5台币。
    
    分析师预估，明日台股加权指数区间料在10,400-10,500点。 
    
    本地时间13:39，亚洲主要股市多数走扬，MSCI亚太明晟指数               涨0.18%
。(完) (记者 董永年；审校 张喜良)

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