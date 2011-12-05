美联储可能向IMF提供贷款 协助欧元区高负债国家--报载

路透柏林12月4日电---德国世界报报导称,美国联邦储备委员会(美联储,FED)以及其他17个欧元区国家的央行,可能向国际货币基金组织(IMF)提供资金,用来帮助深受债务所苦的国家.

该报引述熟悉谈判情况的消息人士的话称,欧元区各国央行可能至少向一特殊基金拨款1,000亿欧元,该基金可能用於协助那些忙於控制债务的国家.

"此外,其他央行,像是美联储,似乎也准备好提供部分融资,"该报在将於周一刊出的文章中表示.

报导称,美国财政部长盖特纳在未来几周将访问欧洲,届时可能讨论这个想法.

官员们周六表示,有关欧元区各国央行发放贷款的规模的讨论已在技术层面启动.此前欧元区财长们已准许研究这个想法的可能性.

该想法是让IMF贷款规模可以匹配欧元区救助基金扩大後的救助能力.

一位欧元区高层官员曾表示,在政治层面上,没有讨论到金额问题.

盖特纳在未来一周将和数位欧洲领导人磋商,料将敦促他们在为防止欧元区危机失控而召开的一个欧盟峰会上采取果断行动.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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