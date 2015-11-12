美联储应等到通胀上升和就业改善的明确迹象后再加息--IMF报告

路透华盛顿11月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周四发布的报告称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应等到有坚实的迹象显示通胀上升且就业市场走强后再升息。

IMF工作人员在为20国集团(G20)土耳其峰会准备的报告中称，闲置经济产能和极低的通胀率，令主要发达经济体有理由维持宽松的货币政策。

该观察报告称，美国加息与其他发达国家可能进一步放松政策之间迥然不同的命运，是让全球经济前景都黯然失色的一大风险，此外还有中国经济转型以及大宗商品超级周期的结束。

报告称，“联储联邦公开市场委员会(FOMC)的决定仍应取决于数据，应等到就业市场持续走强，且有坚实的迹象显示通胀率稳步升向美联储2%目标之后，再进行(近十年的)首次加息”。但该报告并不一定代表了IMF执行董事会的看法。

周二公布的路透调查显示，上周强劲的美国就业报告出炉后，经济学家们更加相信，美联储将会在12月升息。

美联储决策者对核心通胀率是否会从当前的1.3%继续上升存在分歧。

IMF工作人员敦促G20国家支持中国实现经济自由化、并向速度放慢但更可持续性的增长模式转型的努力。这一进程可能会引发一些暂时性的问题。

G20领导人将在11月15-16日峰会上深入讨论移民问题。IMF报告称，对移民流出和接受移民的国家而言，这都是个严峻的经济问题。(完)