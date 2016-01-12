美联储升息应逐步 否则可能打击新兴市场--IMF总裁拉加德

路透巴黎1月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)进一步升息应该逐步进行，否则可能会打击业已脆弱的新兴经济体。新兴经济体的很多企业都有美元借款。

拉加德表示，美国收紧货币政策应该基于美国存在通胀的“明确证据”。她还强调了美国升息对新兴经济体的负面影响。美联储上月启动了近10年来的首次升息。

“接下来的关键问题是货币政策正常化的步伐。我们赞成如美联储实际上宣布以及强调的那样，应该是逐步的，而且是基于薪资上升或物价压力的明确证据，”拉加德在巴黎举行的一次中央银行会议上说。

对中国决策的信心下降促使投资者撤离中国及其他新兴市场。新兴市场在过去10年吸引了数以千亿计的美元，因新兴市场的收益率高于增长低迷的发达经济体。

拉加德称，在欧元区和日本放松政策的情况下美国加息可能会推高美元，令新兴市场借入美元债务的诸多企业日子更加艰难。

“对新兴经济体而言，美国加息或使得有美元曝险的领域更为脆弱，特别是企业，”拉加德说。

今年伊始人民币已经贬值逾1%，中国在汇率问题上的意图难以确定，同时也让人更加担心，在中国可能创下25年来最低增长之际，其正在失去对经济政策的掌控。

拉加德警告，汇率可能进一步出现大幅度波动，因经济政策和成长步伐存在不确定性。

“除了美元升值之外，还存在汇率波动性加大的可能性，”拉加德说。

“引发这种波动的不仅因为主要发达经济体货币政策分化，而且还因为其总体前景以及政策行动上的不确定性。”(完)