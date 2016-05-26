焦点：鹰派美联储骤然来袭 暴露印尼市场坚稳表现下的脆弱破绽

路透雅加达5月26日 - 尽管有关印尼改革进展强劲的美誉不断，同时今年以来印尼金融市场也出奇平稳，但最近的急剧变化，狠狠地提醒了投资人，印尼仍然非常容易受到美国升息风险的打击。

全球投资人原本普遍认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)并不急于升息，但上周公布的美联储4月会议记录显示，有可能最快6月升息，这让全球市场大受冲击。

在那之前，印尼卢比原本是今年以来涨幅第二高的亚币；受此冲击，卢比重挫至三个月低位，印尼股市.JKSE也大跌。

印尼卢比在短短一周时间重贬近3%，让印尼不太光彩地重回了“脆弱五国”之列。“脆弱五国”是摩根士丹利提出的封号，涵盖印尼、南非、及土耳其等国，都是在美元走升时特别容易遭遇抛售而下跌的新兴市场。

“印尼在降低外部脆弱性方面取得明显进展。但这不代表印尼就没问题了，”新加坡瑞银财富管理投资长Hartmut Issel称。

印尼市场稳定性的最大风险，来自外资对印尼债券的庞大持仓。外资持有印尼约38%的流通债券，因此为印尼经常帐赤字提供了一大部分融通。印尼2015年经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.1%。

让外资继续投资印尼的关键是，确保卢比汇率保持稳定。该国的问题是卢比、政策利率和债市的关联是出了名的紧密。

得益于油价大跌和印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)成功取消燃油补贴，通胀较为温和，因此印尼今年得以降息三次。

但如果美联储的升息步伐快于预期，且美元开始上涨，投资者将不会低估卢比再度波动的可能性。这可能会促使外资避开印尼债券，并导致印尼央行动用为数不多的外汇储备，从而引发信心危机。

Issel称，虽然外资的印尼债券持仓较高并不一定意味着这次会更加波动，但这主要取决于印尼央行是否会采取行动进一步放松货币政策。

“如果(印尼央行)这么做，经常帐可能会再度出现赤字，那么卢比可能会受到影响。”

**不该寄托的信心？**

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周三表示，央行可能在下月再度放松货币政策。另外，就在几天后，印尼可能会获得标准普尔授予的投资级评级，尽管外资自2012年以来就一直将印尼债券视为投资级债券。

很多投资者还认为，印尼已摆脱以往对全球市场动荡做出激烈反应的癖性，就像在美联储启动近10年的首次升息后，其在1月时的表现那样。

“今年的情况可能会有所不同。印尼的利率在下降，卢比汇率稳定，基建和改革均有进展，这些都非常利好债市，”德意志资产管理的亚太投资长Sean Taylor说。

德意志资产管理一直在增加对印尼的投资。

然而，印尼10年期公债在过去一周回吐了今年涨幅的五分之一，卢比也跌至2月的水准。并不是所有人都认为印尼是没有破绽的。

投资者对印尼信心增强图表：tmsnrt.rs/1ZKHxVV

(完)