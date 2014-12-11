调查：能源降价抑制通胀 但美联储仍会在明年第二季加息

路透华盛顿12月10日 - 路透调查结果显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在明年第二季上调利率，尽管能源价格下滑降低了国内通胀压力。

由于11月就业岗位增长强劲，且2015年经济成长前景看好，一些经济分析师相信，联储可能在周三结束的两天政策会议后暗示有意在明年中期开始升息。

联储可能改变利率前瞻性指引以及最新经济预估，从而发出这样的暗示。不过，升息步伐预计缓慢。

“油价下跌将导致整体通胀前景走弱，至少暂时如此。不过，我们认为经济成长和劳动力市场指标将是利率政策正常化的决定因素，”Stone & McCarthy的资深分析师Terry Sheehan说。

77位参与调查的分析师中，有37人预计2015年第二季开始加息。27人认为在明年6月会议上加息。22位分析师预测美联储将在第三季采取行动。另有七位分析师预计2015年第一季就将加息。

此次调查预计2015年美国消费者物价指数(CPI)平均同比上涨1.4%，前次调查的预估为1.8%。

47名同时参与了周三与前月调查的分析师中，38人下调了2015年通胀预估。

不过，当前通胀压力依然较高。分析师预测扣除食品和能源的核心CPI料平均上升1.9%，和上个月的调查结果一致。

调查显示，即使美联储开始收紧货币政策，加息过程也将是缓慢且谨慎的。

分析师预期联邦基金利率明年第二季将在0.25%，到2016年第一季之前才会升至1.125%。

美银美林首席经济分析师Ethan Harris说道：“当他们开始时将会力求一个缓慢的紧缩周期，每隔一次会议将升息25个基点。”

较低的能源价格以及薪资加快增长将刺激消费者支出，进而令经济搭上顺风车。

尽管预期国内生产总值(GDP)增速在此前两季的不俗表现后会在第四季减慢，但2015年的经济将会加快增长。

调查预测第四季GDP环比年率将为增长2.4%，明年第一季将加快至3.0%。在上次调查中预期第四季经济增速将在2.6%，明年第一季经济增长率料在2.8%。(完)

(编译 郑茵/洪曦/孙茉莉; 审校 张涛/杜明霞)

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