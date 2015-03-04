美联储官员称全球低通胀令人困惑

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透伊利诺伊州3月4日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，全球低通胀情况令人不解，其背后的原因不是完全清晰，并称全球低通胀可能是美国通胀保持在低位的原因之一。
埃文斯表示，美国经济成长有可能提振国内通胀，使之与全球其它地区脱钩。但他指出，他的主要担忧是美国通胀将保持在低位。
他亦表示，一份被称为“审计美联储”的提案是被误导的，美联储继续在不受政治压力或选举影响的情况下作出货币政策决策很重要。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)