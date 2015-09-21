分析：美联储再次将美国通胀前景视为关键风险

图为美国加州圣迭戈一家沃尔玛的部门经理在帮助整理货架。 REUTERS/Mike Blake

路透华盛顿9月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦几个月以来都指称美国通胀处于极低水平，但相信通胀终究会趋向美联储的目标，然而如今看来似乎承认美联储的确面临通胀问题。

在对劳动力市场进行了数月的密切观察之后，美联储的焦点显然重新回到物价上，这或许意味着美联储维持利率不变的时间可能会比当前预期更长。

尽管叶伦屡次声称今年仍可能启动近十年来的首次加息，但她也提到过去一个月市场通胀预期指标下滑是一大隐忧。

“这是一件引起我们注意的事情，”叶伦周四在美联储维持利率不变后告诉记者。

美联储之前就注意到投资者通胀预期下降，最近一次是在1月份。自去年初接掌美联储以来，叶伦已经多次质疑，用市场指标来衡量长期通胀预期究竟有多可靠。

叶伦周四重申部份先前提出的警告，指称市场流动性变化等因素扭曲了市场的判断，但她补充道，“这是我们正在观察的一项因素。”

自8月份以来，对于中国经济体质及全球成长放缓的疑虑搅动金融市场，从通膨保值债券(TIPS)价格看来，投资人大举加码押注通胀甚至在10年后仍将低于美联储2%的目标。

“从她强调TIPS的方式看来，他们又在思考这一点，”曾任美联储国际金融部门副主管、现任野村首席美国分析师的Lewis Alexander表示。

投资人目前预计2020-2025年间通胀均值为1.9%，6月时的预估为2.1%。

**美联储所面临的难题**

叶伦将于9月24日就通胀发表的演说当中，可能暗示美联储官员对于下述难题的最新想法：失业率虽急剧下滑，物价升势为何仍如此缓慢？

从美联储8月会议讨论内容看来，其中一个可能的答案是，全球经济及金融市场冲击美国物价的程度，要高于决策官员先前所料想。

对于能源价格下跌及美元走强所带来的效应，美联储官员此前轻描淡写指称将为时短暂。

叶伦周四表明，在美联储对于通胀升向目标水准“有相当程度的信心”以前，该行都不会调高利率。

美联储17位决策官员中有13人预测，今年稍后将能够上调目前近零的利率；但2006-2009年曾担任美联储理事的克罗兹纳(Randy Kroszner)称，叶伦提起通胀预期，暗示美联储已没有以往那么有信心了。

“显然那让他们有点犹豫了，”克罗兹纳告诉路透。

他表示，危机期间在他担任决策制定者时，基于市场的通胀预期下滑，帮助促使美联储放宽了政策；而近期通胀预期下降，似乎成为美联储希望升息前能满足之重要条件的障碍。

“他们对实现2%通胀目标，或许不那么有信心了，”他说。

美联储希望每年物价上升2%，以避免通缩风险，即陷入类似日本20年来力图摆脱的物价、支出及投资的下行漩涡。但自2008年以来，多数时间通胀均未达到目标；由于全球油价大幅下挫，美国7月物价同比仅上涨0.3%。

通胀是各个央行曾认为他们大致能了解和掌控的现象。但当前面对物价增幅未达标而非超标的情况，要想帮助通胀回归被视为适合经济健康发展的水平，决策制定者显得力不从心。

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔曾一再提醒关注低通胀构成的风险，他在杰克森霍尔央行年会上又重申了他的担忧。

“去年我拜访日本央行，有机会与该行政策委员会成员一叙，”他在接受路透采访时说。“我的主要收获是：你绝对绝对不希望陷入他们现在的那种情况。因此当我考虑政策时，认为那是需避开的风险。”

低迷的通胀预期相关图表：link.reuters.com/keq65w

(完)

(编译 孙国玉/龚芳/张若琪 审校 张明钧/戴素萍/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。