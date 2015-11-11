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国际财经 | 2015年 11月 11日 星期三 08:53 BJT

公众对达成通胀目标可能抱有合理的怀疑--芝加哥联储总裁

路透芝加哥11月10日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，他“非常重视”公众对美国联邦储备委员会(美联储/FED)达成2%通胀率目标的怀疑。

“看看通胀预期，再看看市场反应，我认为核心通胀率在过去六年中一直不超过1.5%，公众对此抱有疑虑是合情合理的，”他说。

埃文斯以及其他美联储官员认为，公信力是货币政策有效的关键；若公众不相信美联储希望达成通胀目标，那么实现目标就会变得更难。埃文斯曾表示，他认为美联储或许需要维持近零利率不变直到明年，以推升通胀率回到目标水准。(完)

(编译 徐文焰；审校 王丽鑫)

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