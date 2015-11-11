公众对达成通胀目标可能抱有合理的怀疑--芝加哥联储总裁

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透芝加哥11月10日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，他“非常重视”公众对美国联邦储备委员会(美联储/FED)达成2%通胀率目标的怀疑。
“看看通胀预期，再看看市场反应，我认为核心通胀率在过去六年中一直不超过1.5%，公众对此抱有疑虑是合情合理的，”他说。
埃文斯以及其他美联储官员认为，公信力是货币政策有效的关键；若公众不相信美联储希望达成通胀目标，那么实现目标就会变得更难。埃文斯曾表示，他认为美联储或许需要维持近零利率不变直到明年，以推升通胀率回到目标水准。(完)
(编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。