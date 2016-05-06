美联储官员认为还不到提高通胀目标的时候（更新版）

在加州贝弗利山拍到的购物资料图片。 REUTERS/Fred Prouser/File Photo

(新增其他美联储官员的评论)

路透加州帕洛阿尔托5月5日 - 各国央行提振经济成长和刺激通胀的努力效果不彰，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)几位官员周四表示，如果按一些分析师的建议提高通胀目标，也不是解决办法。

像许多央行一样，美联储也把通胀目标定在2.0%，但由于难以让经济成长加快到足够高的速度，上述目标一直难以达到。

这种困境，以及日本央行与欧洲央行(ECB)的类似无奈局面，令人质疑，在利率接近于零的情况下，货币政策还能有什么作用。自2008年金融危机以来，许多国家的利率多数时间都接近于零。

国际货币基金组织(IMF)等机构的一些经济学家提出的一个解决方案是，可以提高通胀目标。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四在胡佛研究所年度货币政策会议上表示，最好的办法是由政府推出财政等方面的政策，以鼓励经济成长。

但包括美国在内的许多国家，对于增加支出踌躇不前。

威廉姆斯认为，在这种情况改变之前，央行应竭尽所能促进就业并稳定通胀。他表示，联储应以提高通胀为目的，但宜考虑采用其它方式，包括设定具体的经济成长目标。

会上坐在威廉姆斯旁边的亚特兰大联储总裁洛克哈特与达拉斯联储总裁卡普兰，也不赞成上调通胀目标的想法。

“我们目前这个时期的挑战已经很明显，那就是成长，”洛克哈特表示，他也说上调通胀率目标并非务实的解决方案。

第一季美国国内生产总值(GDP)环比年率仅为成长0.5%，去年第四季则为成长1.4%，通胀率也有多年时间低于2.0%。

“低通胀是我们这个时代的问题，”圣路易斯联储总裁布拉德表示。

各国央行面临的一大问题就是，能够支撑充分就业与稳定通胀的利率水平在全球均普遍下降，使得央行能以降息抵销冲击的空间较小。这样的新常态已促使许多央行维持低利率的时间比预期更为长久。

不过威廉姆斯、洛克哈特与柯普朗都同意，美联储今年应该升息，但步伐要缓慢渐进。(完)