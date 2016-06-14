美联储升息与通胀风险受到低估--知名基金经理人Hasenstab

路透芝加哥6月13日 - 知名基金经理人Michael Hasenstab周一表示，由于充分就业与通胀升高为央行人士带来升息压力，因此美国公债的避险功能并不如投资者设想那样安全。

坦伯顿全球宏观(Templeton Global Macro)投资长Hasenstab在芝加哥的晨星(Morningstar)投资大会中的谈话，随着今年通胀率升向3%及油价趋稳，美国联邦储备委员会(美联储/FED)有可能收紧货币政策。

收紧政策的举动，可能引发美元走强、欧元与日圆贬值，而欧元与日圆已因国内政策及英国退欧的可能性而承压。

“我认为市场还没消化这一点，”Hasenstab谈到相关风险时如是说。

Hasenstab为富兰克林坦伯顿旗下几支债券基金的首席投资组合经理，他以大举押注爱尔兰与乌克兰这类地区闻名，不过近几个月因押注看空日圆，使得手头的投资组合受到伤害。

虽然日本央行努力增强日本出口的吸引力，但作为避险货币的日圆今年迄今已上涨12%。

截至6月10日的一年，邓普顿全球债券基金(Templeton Global Bond Fund)表现差于同期路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)跟踪的多数基金。

Hasenstab并没有表现出退却的意思，他还提到他的反向投资如何在未来五年获得回报。

Hasenstab还说，他认为巴西存在投资机会，他在去年底大举押注巴西，尽管巴西出现了自1980年代以来的最严重经济危机。“我们会看到巴西走出(危机)，”Hasenstab说，因为该国的债务水平是“十分可控的。”

截至5月31日，Hasenstab所在的Franklin Resources (BEN.N)管理的资产规模为7,370亿美元。(完)