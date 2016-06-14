美联储升息与通胀风险受到低估--知名基金经理人Hasenstab

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透芝加哥6月13日 - 知名基金经理人Michael Hasenstab周一表示，由于充分就业与通胀升高为央行人士带来升息压力，因此美国公债的避险功能并不如投资者设想那样安全。
坦伯顿全球宏观(Templeton Global Macro)投资长Hasenstab在芝加哥的晨星(Morningstar)投资大会中的谈话，随着今年通胀率升向3%及油价趋稳，美国联邦储备委员会(美联储/FED)有可能收紧货币政策。
收紧政策的举动，可能引发美元走强、欧元与日圆贬值，而欧元与日圆已因国内政策及英国退欧的可能性而承压。
“我认为市场还没消化这一点，”Hasenstab谈到相关风险时如是说。
Hasenstab为富兰克林坦伯顿旗下几支债券基金的首席投资组合经理，他以大举押注爱尔兰与乌克兰这类地区闻名，不过近几个月因押注看空日圆，使得手头的投资组合受到伤害。
虽然日本央行努力增强日本出口的吸引力，但作为避险货币的日圆今年迄今已上涨12%。
截至6月10日的一年，邓普顿全球债券基金(Templeton Global Bond Fund)表现差于同期路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)跟踪的多数基金。
Hasenstab并没有表现出退却的意思，他还提到他的反向投资如何在未来五年获得回报。
Hasenstab还说，他认为巴西存在投资机会，他在去年底大举押注巴西，尽管巴西出现了自1980年代以来的最严重经济危机。“我们会看到巴西走出(危机)，”Hasenstab说，因为该国的债务水平是“十分可控的。”
截至5月31日，Hasenstab所在的Franklin Resources (BEN.N)管理的资产规模为7,370亿美元。(完)
(编译 陈宗琦/汪红英；审校 孙茉莉/王颖)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。