分析：美联储真的考虑提高通胀目标了吗？

路透华盛顿6月15日 - 数年来经济复苏一直不温不火，已让美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦及其他央行首脑们考虑他们以前想都不敢想的事：放弃数十年来力求压制通胀的做法，允许通胀预期逐步爬升。

有关上调全球通胀预估的争论正在逐渐升温，叶伦在周三的讲话中称之为“货币政策面临的最重要问题之一”。经济陷入了惯性低迷，低成长、低利率以及物价与薪资低增长相互刺激强化，为此央行首脑们正在煞费苦心。

上调通胀目标旨在改变家庭和企业的心态，使他们相信未来物价将会以足够快的速度上涨，所以在今天增加借贷和消费，是更好的做法。

上世纪八九十年代在稳定通胀方面取得的成功， 明确了发达国家中央银行业务的内容。

如今这已经成为美联储的一个核心目标，并先后成为德国央行和欧洲央行的信条。欧洲央行成立于1998年，肩负维持物价稳定的使命，这解释为通胀率低于2%。

2%的通胀目标目前在发达国家的央行中很常见。该目标意味着每35年物价会上升一倍，外界认为该目标既能保证物价稳定，也能对通缩提供足够的缓冲。

如果像一些经济学家建议的那样，将通胀目标提高至3%甚至4%，这尤其会改变企业的预估，让他们得以提高产品价格和工人薪资，而不必担心央行会踩下刹车。

为了达到更好的效果，美联储可能需要比原本认为适宜的速度更慢地升息，来为上调通胀目标提供支持。

穆迪分析师Ryan Sweet说，这对于美联储而言或许存在风险。美联储已有很多次未能达到现在的通胀目标，而且还让大家认为物价和薪资增长将保持低迷。

“美联储将必须清楚且令人信服地向市场表达提高通胀目标的理由，以及这样可能对经济带来的好处。否则美联储将失去市场的信任。”

某个角度来说，美联储可能因为控制通胀预期太成功而害了自己，而叶伦过去也质疑，由于美联储多年来维持低通胀的能力稳定了通胀预期，不确定能否通过单纯调高通胀目标来改变预期。

支持调高通胀目标的人士认为，藉由允许更高的通胀率，美联储之后将有更多调高利率的空间，而不会破坏经济成长。在指标利率料仍维持于历史低档情况下，叶伦及其他美联储官员担心，如果面临经济衰退，即使只是非常轻微的衰退，也会迫使美联储将利率降至零水准，动用资产购买等危机时期工具，如果是在利率较高的情况下，他们就可能避免动用这些工具。

然而，不支持的人士则质疑，提高通胀目标是否会对经济活动产生持续性影响。

**该调高吗？还是不该调高？**

在美国经济持续复苏的这八年期间，美联储不断下修对美国潜在经济成长率的估值，以及达成潜在增速所需的利率，而且整体上并未成功让通胀回升到2%。叶伦周三时表示，现在可能是需要重新思考的时候了。

“我们收获颇多，”叶伦谈及自2012年以来的这段时间时说，当时美联储设定了该通胀目标。结论之一是除非出现变化，否则利率将维持在历史低位。

至于是否上调通胀目标，希望其能成为催生变化的一个因素，叶伦称这“是我们最重要的决定之一”。此乃美联储内部正在形成一场争论的最明确迹象。

欧洲、日本、英国及其他国家的央行官员也开始探索这一选项，加拿大央行每隔五年对其通胀目标进行一次评估。

不过，近期不太可能有任何的行动。

决策官员可能不喜欢达不到目标。但他们也承认，央行政策和日趋一体化的全球经济只是推动物价温和上涨是有益处的。全球经济日趋一体化，有助于降低制造成本。

自1990年代初以来，美国家庭收入中值和整体消费者通胀的行进步调实际完全一致。医疗和教育成本更快速地增长，服装、家具及食品价格增速则要么低于家庭收入的增速，要么与之持平，让高通胀时期首当其冲的穷人受益。(tmsnrt.rs/2t6NKld)

但这或许也制造出了一种“胶着的”心理状态。

现代货币政策非常倚赖央行引导市场预期的能力，而美联储与其他央行在维持低通胀方面太过成功，以致于现在他们似乎无力让市场看法朝着相反的方向转变。

美联储对于部分经济基本面在最近这段时期的运转情况如何，也不再十分确定。

4.3%的失业率是15年来最低水平，然而薪资增长疲弱，且通胀率近期也在下滑，进一步远离美联储的通胀目标。

究竟要走到哪一步，还取决于叶伦所指出的，对调高通胀目标的相关潜在成本的评估。然而，在叶伦的任期于2018年2月结束之前，该评估很可能无法完成。(完)