美联储支持6月升息的决策成员接近多数 但主席尚未点头

路透华盛顿3月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)接近多数的决策成员赞成6月升息。鉴于叶伦尊重多数意见，这项决定即便没有她的首肯，也有可能出台。

美联储目前的17位决策成员中，七位现已表示希望6月升息至少要作为一个选项进行讨论，或是总体上争取提前升息，因预期薪资和通胀将上升。

相比之下，公开表示经济(特别是就业市场)还有很长路要走的官员越来越少，近几周只有四名成员明确说，要等到年内很晚甚至2016年升息才是合适的。

包括叶伦在内的五名美联储理事说话没那么肯定，不过鲍威尔等理事也曾表示，预期就业会继续强劲增长。七名赞成讨论6月升息的决策者今年并不都有投票权，但全部会参与政策讨论。

美联储一些现任和前任官员纷纷认为，联储可能在3月17-18日的会议上去掉以“耐心”态度迎接升息的措辞，给6月升息扫除最后的措辞限制。

“3月会议时，他们很可能删去‘耐心’一词，”彼得森国际经济研究所的David Stockton说。他曾担任美联储研究主管。“就算叶伦自己可能还不准备升息，但周遭氛围已益发充满升息时机靠近的味道。”

“耐心”一词，暗示美联储至少会再等上两次会议再考虑升息。6月的会议前，美联储在4月还有一次会议。如果美联储本月稍晚时称继续保持耐心，那么就可排除6月升息，可能推迟至9月再有所决定。按照日程排定，美联储9月会议之后将举行记者会。

浏览联邦基金利率图表：link.reuters.com/wat24w

Stockton虽预计升息时间是9月，但他认为如果薪资或通胀开始持坚、或者美联储认为有必要向市场展现其可收紧政策，那么在6月会议中上也有可能升息。

升息周期从6月抑或9月启动其实差别不大，因为这个周期料将在接下来的两年缓慢开展，“说不定你可以不受影响，”约翰.霍普金斯大学经济学教授Jon Faust如此说道。Faust曾任美联储理事会特别顾问。

美联储自2006年以后即未曾升息。叶伦长久以来侧重就业市场，使得包括Stockton在内的一些分析人士认为她将抗拒过早升息，宁可为求创造更多就业机会而甘冒通胀上升风险。投资者也普遍预期美联储首次升息时间是在今年稍晚，且进程料将比决策官员所指的更加缓慢。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)旗下Fedwatch汇整的联邦基金利率合约数据，在上周已显示美联储首次升息的时间可能转为9月和10月之间。

**叶伦上任一年**

叶伦在上任的第一年期间，可以说透过调整美联储的政策声明，为考虑中的升息铺路。

自叶伦2014年2月担任联储主席以来，已删除了过时的失业率目标、不再提及买债计划，并且舍弃了将在“相当长时间”后才会升息的承诺。

然而，美联储的职责是促进就业增长及控制通胀，而目前并没有通胀问题。美国通胀率已进一步远离美联储2%的目标，一些决策者希望在通胀上升方面更有把握后，再来调整联邦基金利率。

不过，即使能源成本下跌推低整体通胀率下降，但核心通胀率则小升，这让事情又另当别论了。对那些认为油价影响将昙花一现的美联储官员来说，这样的结果可能会消除他们的疑虑。

沃尔玛(Wal-Mart)和其他主要零售商决定加薪，这也是个“好现象”，叶伦上周对众议员一委员会表示，随着经济改善，这类现象料将愈来愈多。

那些认为应在6月采取行动的联储官员们，一直强调这类正面的发展。

标准普尔首席美国分析师Beth Ann Bovino表示，从过去事实来看，情况对他们较有利：当前近零的联邦基金利率与失业率5.7%不相符，而且与许多用来协助联储制定政策的准则也不一致，甚至比衰退期间应该要维持的最低水准还低。

“他们想要放手，看看市场会如何反应，”Bovino并称，美联储想要结束多年来利率区间低端为零的情况，看看新一套控制利率的工具如何运作。(完)

(编译 王丽鑫/李婷仪/戴素萍 审校 郑茵/孙茉莉/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。