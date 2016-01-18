美联储忧心2010年讨论内容泄漏恐构成“内线交易”--文件

路透华盛顿1月15日 - 根据周五公布的多份会议抄本，美国联邦储备委员会(FED/美联储)担心其在2010年时的机密讨论内容外泄，使其可能面临内线交易的指控，并令人质疑其信誉。

这些抄本显示，美国联邦公开市场委员会(FOMC)讨论了一份2010年路透报导的相关意涵；该报导指出，一家由前美联储委员梅尔(Laurence Meyer)主管的顾问公司于2010年8月19日发送的报告中，详细列出九天之前美国联邦公开市场委员会(FOMC)决策会议的内容。

当时这些抄本并未提及梅尔或他的顾问公司Macroeconomic Advisors，但当中的确显示出时任美联储主席伯南克对于路透报导所产生的后果感到忧心。

路透报导中提到的客户报告，是在8月会议记录公布前12天由梅尔发出；美联储向来是在召开FOMC会议后三周公布会议纪录。虽然消息来源尚不明朗，但根据2010年10月及11月后续利率决策会议的抄本，这令人质疑美联储掌控利率决策者的能力。

根据多份抄本，伯南克在2010年10月在论及路透报导时向FOMC表示，“这显然是个严重的问题，甚至有可能违法。”

国会目前正在调查美联储2012年一起资料外泄问题，而2010年资料外泄问题很大程度上已为人所遗忘。

周五时无法取得梅尔的评论。

没有指控梅尔犯错，他主管的公司也没被禁止与对冲基金和基金管理公司客户分享对美联储的深入见解。但是当时一把怒火烧遍了联储的委员会。前达拉斯联邦储备银行总裁费希尔于11月会议上称，美联储官员与市场人士走得太近，“与内线交易没有两样”。

梅尔于1996年至2002年之间担任美联储理事。他在2010年离开了Macroeconomic Advisors。(完)