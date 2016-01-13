中国问题或将拖慢美联储升息步伐--联储官员

路透波士顿/锡达拉皮兹市1月13日 - 来自中国和全球大宗商品市场的阻力可能会再次扰乱美国联邦储备委员会(美联储/FED)的计划；在不到一个月之前，美联储刚刚实施10年来的首次升息举措，进入紧缩周期。

中国股市暴跌、油价疲软以及其他因素“进一步加剧了有关全球增长已大幅放缓的忧虑，”波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示。

罗森格伦今年在美联储决策委员会有投票权。他还说，第二次升息将面临严峻考验，美联储正在寻找确凿证据，证明美国经济增长将“达到或高于潜在水平”，通胀率也在向着美联储2%的目标回升。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯也表达了类似的忧虑。像罗森格伦一样，埃文斯也是立场最温和的美联储官员之一。

“这种情况会让你感到紧张，”他谈到中国经济增长放缓可能对美国等经济体造成的拖累时表示。

埃文斯表示，他还担心通胀预期不像一年前那样稳定，并称美联储可能要到今年年中才会对通胀前景有一个比较好的认识。

美联储12月升息25个基点时，决策官员整体预测今年会升息四次。

但随后中国股市和人民币汇率大跌，美元持续走强，以及油价进一步挫跌至接近12年低点，让美联储在去年秋天面对的挑战又重新出现。

美联储去年9月推迟升息，当时中国股市大跌导致美股下滑。

现在美国股市再次受到震荡加剧的冲击，基本忽略了上周五出炉的强劲就业报告。商务部本月稍晚或将公布，美国第四季国内生产总值(GDP)增长放缓，这可能进一步加剧市场紧张情绪。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)对联邦基金利率期货的分析，投资者目前认为，美联储将会在4月再次升息。

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，可能至少在4月前不会有足够的新数据，来支持美国实施第二次升息，部分归因于中国对美国股市的影响。

洛克哈特还表示，希望有通胀上升的“确凿证据”。

达拉斯联邦储备银行新任总裁柯普朗周一表示，美联储今年升息四次“并非确凿无疑”，特别是考虑到对中国经济放缓的担忧引发全球股市震荡的情况下。

虽然柯普朗认为到3月时可能有足够多的经济数据用于决定是否再度升息，但他称“需要评估经济数据，这个时间是必须要花的”。

美联储在12月政策声明中调整措辞，以表明希望看到通胀将趋于上涨的前景更加确定。而国内经济增长若放缓则将抑制通胀。

美联储将于1月26-27日召开年内的首次政策会议。今年计划召开八次会议。(完)