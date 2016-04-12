美国费城联储总裁称今年仍可能升息三次 要看GDP与通胀数据

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透费城4月12日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能仍可以升息三次，但应该等待更多的证据显示美国经济成长稳固且通胀正在升向2%目标水准，然后再推进升息。
“这是可能的，”哈克在费城发表演讲之后对记者表示，记者问他是否仍预期今年升息三次，“我们只需让数据说话，观察去年第四季和今年第一季GDP呈现的疲弱态势是失常，还是一种趋势。”
他还表示，每次会议“都有可能”升息，他将依赖数据进行判断。
哈克稍早向当地商业团体发表讲话，在事先准备的讲稿中强调要留意最近的通胀数据。
“尽管我不能给出未来政策变化的明确路径，但等待通胀数据变得更强之后再进行第二次升息，这可能是审慎做法，”他说。
哈克亦表示，如果在失业率下降的同时，美国经济基本面保持良好，而且通胀开启进一步增强势头，今年下半年“政策确实可以正常化”。
他说，由于中国经济减速以及美元上涨，他对经济的预估面临下行风险。
美联储整体上对下次加息时间的立场愈发谨慎。去年12月美联储启动近10年来的首次加息。
哈克对美国经济给出谨慎乐观的评估，认为通胀预期不会失控。
哈克明年将在美联储议息委员会具有投票权。
据芝加哥商业交易所集团(CME Group)对联邦基金利率合约的分析，投资者认为美联储至少到12月都会按兵不动。
美联储4月26-27日召开下次政策会议。(完)
(编译 张涛/李爽 审校 戴素萍/张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。