美国费城联储总裁称今年仍可能升息三次 要看GDP与通胀数据

路透费城4月12日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能仍可以升息三次，但应该等待更多的证据显示美国经济成长稳固且通胀正在升向2%目标水准，然后再推进升息。

“这是可能的，”哈克在费城发表演讲之后对记者表示，记者问他是否仍预期今年升息三次，“我们只需让数据说话，观察去年第四季和今年第一季GDP呈现的疲弱态势是失常，还是一种趋势。”

他还表示，每次会议“都有可能”升息，他将依赖数据进行判断。

哈克稍早向当地商业团体发表讲话，在事先准备的讲稿中强调要留意最近的通胀数据。

“尽管我不能给出未来政策变化的明确路径，但等待通胀数据变得更强之后再进行第二次升息，这可能是审慎做法，”他说。

哈克亦表示，如果在失业率下降的同时，美国经济基本面保持良好，而且通胀开启进一步增强势头，今年下半年“政策确实可以正常化”。

他说，由于中国经济减速以及美元上涨，他对经济的预估面临下行风险。

美联储整体上对下次加息时间的立场愈发谨慎。去年12月美联储启动近10年来的首次加息。

哈克对美国经济给出谨慎乐观的评估，认为通胀预期不会失控。

哈克明年将在美联储议息委员会具有投票权。

据芝加哥商业交易所集团(CME Group)对联邦基金利率合约的分析，投资者认为美联储至少到12月都会按兵不动。

美联储4月26-27日召开下次政策会议。(完)