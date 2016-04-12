美联储“越来越可能”今年只升息一次--知名投资者冈德拉克

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月12日 - 知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二在网络直播中表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)“越来越可能”今年只升息一次。他经营着固定收益投资管理公司DoubleLine Capital。
冈德拉克为该公司管理950亿美元资产。他说，由于名义国内生产总值(GDP)处于“温和向下”的轨道，美联储对于升息会很谨慎。
据亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测模型，第一季美国经济成长速度低于1%。
冈德拉克表示，因为今年是美国选举年，美联储主席叶伦一直“谨慎谈论”利率。
冈德拉克指出，由于企业获利继续不断地下调，标准普尔500指数将走势艰难，料“横盘”波动。
去年，冈德拉克准确预言了油价崩跌、垃圾债表现糟糕、中国经济放缓将重压新兴市场。2014年，冈德拉克准确预测了美国公债收益率下降，而许多人则预测上升。
冈德拉克表示，他仍然回避垃圾债券。他说，高收益债券评级被下调类似于1998和2007-2008年的情形。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。