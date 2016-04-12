美联储“越来越可能”今年只升息一次--知名投资者冈德拉克

路透纽约4月12日 - 知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二在网络直播中表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)“越来越可能”今年只升息一次。他经营着固定收益投资管理公司DoubleLine Capital。

冈德拉克为该公司管理950亿美元资产。他说，由于名义国内生产总值(GDP)处于“温和向下”的轨道，美联储对于升息会很谨慎。

据亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测模型，第一季美国经济成长速度低于1%。

冈德拉克表示，因为今年是美国选举年，美联储主席叶伦一直“谨慎谈论”利率。

冈德拉克指出，由于企业获利继续不断地下调，标准普尔500指数将走势艰难，料“横盘”波动。

去年，冈德拉克准确预言了油价崩跌、垃圾债表现糟糕、中国经济放缓将重压新兴市场。2014年，冈德拉克准确预测了美国公债收益率下降，而许多人则预测上升。

冈德拉克表示，他仍然回避垃圾债券。他说，高收益债券评级被下调类似于1998和2007-2008年的情形。(完)