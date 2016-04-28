应谨慎应对美国未来加息不确定性潜在风险--香港金管局发言人

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透香港4月28日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，美国未来加息的步伐仍存有颇大的不确定性，而这将会是影响全球货币环境的主要因素，因此需要谨慎应对有关不确定性可能带来的风险。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，尽管6月升息的大门仍然敞开，但声明暗示并不急于升息。
金管局称，注意到美联储评估美国劳工市场持续改善，纵使美国经济增长看来有所放缓，美联储并预期联邦基金利率将缓慢渐进地上升，但实际走势仍将视乎经济数据。
在港元与美元挂钩的联系汇率制度下，香港的利率大致跟随美国利率的走势，令人关注加息可能会对香港的经济造成不利影响，本地资产市场向下调整。
美联储的声明提振亚洲股市表现，香港恒生指数.HSI今早亦一度涨近1.4%，触及逾三个月高位，惟其后升幅收窄，因日本央行会议决定不扩大货币刺激。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。