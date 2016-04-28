应谨慎应对美国未来加息不确定性潜在风险--香港金管局发言人

路透香港4月28日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，美国未来加息的步伐仍存有颇大的不确定性，而这将会是影响全球货币环境的主要因素，因此需要谨慎应对有关不确定性可能带来的风险。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，尽管6月升息的大门仍然敞开，但声明暗示并不急于升息。

金管局称，注意到美联储评估美国劳工市场持续改善，纵使美国经济增长看来有所放缓，美联储并预期联邦基金利率将缓慢渐进地上升，但实际走势仍将视乎经济数据。

在港元与美元挂钩的联系汇率制度下，香港的利率大致跟随美国利率的走势，令人关注加息可能会对香港的经济造成不利影响，本地资产市场向下调整。

美联储的声明提振亚洲股市表现，香港恒生指数.HSI今早亦一度涨近1.4%，触及逾三个月高位，惟其后升幅收窄，因日本央行会议决定不扩大货币刺激。（完）